Кейт Миддлтон надела ожерелье "с секретом" после выхода мемуаров принца Гарри (фото)
В аксессуаре жены принца Уильяма был особый камень.
41-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон надела особый аксессуар после выхода скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной". Об этом пишет Сhronicle Live.
Возлюбленная будущего монарха Великобритании появилась на встрече с чемпионами Английской лиги регби на инвалидных колясках. Принцесса выбрала для выхода в свет брючный костюм темно-лилового оттенка и белый базовый свитер.
Однако изюминкой образа стали аксессуары: Кэтрин Миддлтон продемонстрировала лаконичное ожерелье от Daniella Draper, стоимость которого составляет около 1000 долларов (примерно 40 тысяч гривен).
Ожерелье Gold Citrine Baby Treasure на тонкой изящной цепочке с красивым камнем в оттенке янтарного цвета идеально вписалось в наряд невестки короля Карла III. Как известно, камень способствует положительному настрою в жизни его владельца.
"Цитрин помогает воплотить в жизнь ваши самые большие мечты, принося больше успеха и процветания", — говорится в описании ожерелья на официальном сайте.
Судя по всему, принцесса Уэльская решила показать таким образом свое спокойствие и равновесие даже после громких скандалов со свежими откровениями принца Гарри о его жизни в стенах Букингемского дворца.
Напомним, Кейт Миддлтон рассказала о любимом виде спорта младшего сына.
Также Фокус писал о любимых блюдах Кэтрин Миддлтон и принца Уильяма.