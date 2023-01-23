Повний провал. У Монтесіто, де розташований будинок принца Гаррі, продали лише 30 його книг

Багаті жителі Монтесіто не в захваті від одкровень герцога Сассекського.

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Книга мемуарів принца Гаррі "Запасний", яку змітали з полиць у Великій Британії, зовсім не "зайшла" мешканцям престижного району Монтесіто в Каліфорнії, де зараз живуть герцоги Сассекські. Місцева книгарня Tecolote Book Shop повідомила, що продала лише 30 книг, пише The Guardian.

За словами власниці магазину Мері Шелдон, окрім 30 проданих екземплярів, ще кілька книг було зарезервовано місцевими жителями, які планують забрати її особисто.

"Він знайшов час, щоб зібратися з думками, і хотів опублікувати це, тому я тут, щоб продати книгу", — каже Шелдон.

Автобіографія принца Гаррі була продана тиражем 750 тисяч екземплярів у всіх форматах — друкованому, аудіо й електронному — у Великій Британії з моменту її публікації 10 січня. За даними видавництва Transworld, британського підрозділу Penguin Random House, це робить її мемуарами, що найбільше продаються, за перший тиждень публікації.

Вихід книги, де молодший син короля Великобританії розкрив найнеприємніші моменти своїх стосунків із братом і батьком, істотно вдарив по його і так невисокій популярності на батьківщині, а також знизив рейтинг популярності в США, оскільки американцям не сподобалося відверте ниття Гаррі.

Крім того, після публікації мемуарів герцогів Сассекських не запросили на один із престижних заходів, побоюючись непередбачуваної реакції ЗМІ.

Раніше Фокус писав, що в книзі дісталося й Кейт, яку Гаррі раніше називав сестрою. Зокрема, автор розкрив деталі стосунків Кетрін і Меган, а також показав їхнє листування.