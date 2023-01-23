Полный провал. В Монтесито, где находится дом принца Гарри, продали всего 30 его книг

Богатые жители Монтесито не в восторге от откровений герцога Сассекского.

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Книга мемуаров принца Гарри "Запасной", которую сметали с полок в Великобритании, совершенно не "зашла" жителям престижного района Монтесито в Калифорнии, где сейчас живут герцоги Сассекские. Местный книжный магазин Tecolote Book Shop сообщил, что продал только 30 книг, пишет The Guardian.

По словам владелицы магазина Мэри Шелдон, кроме 30 проданных экземпляров, еще несколько книг были зарезервированы местными жителями, которые планируют забрать ее лично.

"Он нашел время, чтобы собраться с мыслями, и хотел опубликовать это, поэтому я здесь, чтобы продать книгу", – говорит Шелдон.

Автобиография принца Гарри была продана тиражом 750 тысяч экземпляров во всех форматах – печатной, аудио и электронной – в Великобритании с момента ее публикации 10 января. По данным издательства Transworld, британского подразделения Penguin Random House, это делает ее самыми продаваемыми мемуарами за первую неделю публикации.

Выход книги, в которой младший сын короля Великобритании раскрыл самые нелицеприятные моменты своих отношений с братом и отцом, существенно ударил по его и так невысокой популярности на родине, а также понизил рейтинг популярности в США, поскольку американцам не понравилось откровенное нытье Гарри.

Более того, после публикации мемуаров герцогов Сассекских не пригласили на одно из престижных мероприятий, опасаясь непредсказуемой реакции СМИ.

Ранее Фокус писал, что в книге досталось и Кейт, которую Гарри ранее называл сестрой. В частности, автор раскрыл детали отношений Кэтрин и Меган, а также показал их переписку.