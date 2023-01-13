Принц Гарри раскрыл новые детали натянутых отношений Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Герцог Сассекский описывает вещи, которые предпочла бы держать подальше от глаз публики не только Кэтрин, но и его жена Меган Маркл.

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Принц Гарри, ставший главным ньюсмейкером последних недель, в подробностях описал в своей книге все неприятные моменты взаимоотношений его жены Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Если раньше пресса упоминала о скандале перед свадьбой и показала переписку двух женщин, то теперь всплыли новые эпизоды натянутых отношений жен принцев.

Теперь на свет вышла история о том, как Кэтрин отказалась от гомеопатического лекарства от простуды, которое Меган предлагала принцу Уильяму.

Перед тем, как принц Гарри и Меган поженились в 2018 году, принц пишет, что они пригласили принца Уильяма и Кейт на ужин. Старший брат был нездоров, и Меган "побежала наверх", чтобы принести ему "гомеопатические лекарства", включая масло орегано и куркуму.

"Он (Уильям) казался очарованным, тронутым, хотя Кейт объявила за столом, что он никогда не будет принимать такие нетрадиционные лекарства", – говорится в книге.

Также он в очередной раз акцентировал внимание на разной степени официальности своей жены и Кэтрин, рассказывая об их первом знакомстве. По его словам, когда брат с женой пришли к ним в гости, Меган была босиком и в рваных джинсах, в то время как Кейт была одета с иголочки. К тому же она держалась довольно сдержанно, когда Маркл захотела ее обнять.

Герцог Сассекский уверен, что Кейт очень нервничала из-за того, что после свадьбы Гарри ей придется конкурировать с Меган на публике. Он пишет, что во время форума Королевского фонда в 2018 году было несколько неловких моментов.

Это должна была быть первое и единственное королевское мероприятие с участием двух пар, хотя тогда она была объявлена ежегодной. После форума возникли "споры" по поводу того, что Меган поддержала #MeToo, а Кейт – нет.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не стали подругами Фото: Getty Images

"Это было не по-настоящему. Но я думаю, что это заставило Кейт нервничать, дав ей и всем остальным понять, что теперь ее будут сравнивать с Мэг и заставят конкурировать с ней", – отметил автор книги.

Как не удивительно, но в мемуарах Гарри упомянул и о конфликтах Кейт и Меган из-за гардероба. Он заявляет, что Кэтрин хотела рекомендовать невестке модных британских дизайнеров, однако американка решила выбирать бренды по своему усмотрению.

По словам королевского обозревателя Ингрид Сьюард, разногласия на самом деле были вызваны любовью Меган к подаркам от модных домов, которые те постоянно присылали членам королевской семьи.

"Меган знала, что Кейт не одобряет то, что она хранит подарки, поскольку это не королевский путь. Но она все равно сделала это, потому что таков был ее путь".

Гарри тоже признает, что Меган принимала подарки, будучи в Кенсингтонском дворце. Обычная практика в королевской семье – отправлять обратно такие вещи. Но герцог Сассекский говорит, что его жена не только брала презенты, но и якобы раздавала их своим сотрудникам.

Менеджеры по маркетингу говорят, что если член королевской семьи носит какой-либо предмет одежды, это может стоить тысячи фунтов стерлингов в рекламе. Платья, в которых принцесса Уэльская появляется на публике, часто распродаются в течение нескольких минут. Понимая это, члены королевской семьи платят за свою одежду, чтобы их не воспринимали как коммерческое предприятие.

Напомним, как Кейт Миддлтон отреагировала на мемуары принца Гарри, и почему он испортил ей день рождения.