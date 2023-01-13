Принц Гаррі розкрив нові деталі натягнутих стосунків Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Герцог Сассекський описує речі, які хотіли б тримати подалі від очей публіки як Кетрін, так і його дружина Меган Маркл.

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Принц Гаррі, який став головним ньюсмейкером останніх тижнів, у подробицях описав у своїй книзі всі неприємні моменти стосунків його дружини Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Якщо раніше преса згадувала про скандал перед весіллям і показала листування двох жінок, то тепер випливли нові епізоди натягнутих стосунків дружин принців.

Тепер на світ вийшла історія про те, як Кетрін відмовилася від гомеопатичних ліків від застуди, які Меган пропонувала принцу Вільяму.

Перед тим, як принц Гаррі та Меган одружилися у 2018 році, принц пише, що вони запросили принца Вільяма та Кейт на вечерю. Старший брат був нездоровий, і Меган "побігла нагору", щоб принести йому "гомеопатичні ліки", включаючи олію орегано та куркуму.

"Він (Вільям) здавався зачарованим, зворушеним, хоча Кейт оголосила за столом, що він ніколи не прийматиме таких нетрадиційних ліків", — ідеться в книзі.

Також він укотре акцентував увагу на різному ступені офіційності своєї дружини та Кетрін, розповідаючи про їхнє перше знайомство. За його словами, коли брат із дружиною прийшли до них у гості, Меган була босоніж і в рваних джинсах, тоді як Кейт була одягнена з голочки. До того ж вона трималася досить стримано, коли Маркл захотіла її обійняти.

Герцог Сассекський упевнений, що Кейт дуже нервувала через те, що після весілля Гаррі їй доведеться конкурувати з Меган на публіці. Він пише, що під час форуму Королівського фонду у 2018 році було кілька незручних моментів.

Це мав бути перший і єдиний королівський захід за участю двох пар, хоча тоді вона була оголошена щорічною. Після форуму виникли "суперечки" щодо того, що Меган підтримала #MeToo, а Кейт — ні.

[ + – ] Кейт Міддлтон і Меган Маркл так і не стали подругами Фото: Getty Images

"Це було не по-справжньому. Але я думаю, що це змусило Кейт нервувати, давши їй і решті зрозуміти, що тепер її порівнюватимуть із Мег і змусять конкурувати з нею", — зазначив автор книги.

Як не дивно, але в мемуарах Гаррі згадав і про конфлікти Кейт і Меган через гардероб. Він заявляє, що Кетрін хотіла рекомендувати невістці модних британських дизайнерів, проте американка вирішила обирати бренди на власний розсуд.

За словами королівського оглядача Інгріда Сьюарда, розбіжності насправді були викликані любов'ю Меган до подарунків від модних домів, які ті постійно надсилали членам королівської родини.

"Меган знала, що Кейт не схвалює те, що вона зберігає подарунки, оскільки це не королівський шлях. Але вона все одно зробила це, тому що такою була її дорога".

Гаррі теж визнає, що Меган приймала подарунки в Кенсінгтонському палаці. Звичайна практика в королівській сім'ї — відправляти назад такі речі. Але герцог Сассекський каже, що його дружина не лише брала презенти, а й нібито роздавала їх своїм співробітникам.

Менеджери з маркетингу кажуть, що якщо член королівської сім'ї носить якийсь предмет одягу, це може коштувати тисячі фунтів стерлінгів у рекламі. Сукні, в яких принцеса Уельська з'являється на публіці, часто продаються протягом кількох хвилин. Розуміючи це, члени королівської сім'ї платять за свій одяг, щоб їх не сприймали як комерційне підприємство.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон відреагувала на мемуари принца Гаррі та чому він зіпсував їй день народження.