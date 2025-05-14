"Обидві ридали": розкрито нові деталі сварки Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Сварка Кейт Міддлтон і Меган Маркл через сукню подружок нареченої напередодні весілля колишньої американської акторки з принцом Гаррі 2018 року поклала початок їхній ворожнечі, яка в результаті переросла у високу стіну між двома жінками. Через сім років після того, що сталося, з'явилися нові деталі їхньої перепалки.

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Про них у своїй книзі "Так, мем: Таємне життя королівських слуг" розповів Том Квінн, пише Daily Mail.

Спочатку повідомлялося, що Кейт не сподобалася сукня, яку Меган схвалила для принцеси Шарлотти, що закінчилося сльозами Кетрін. Квінн з посиланням на колишнього співробітника королівської сім'ї каже, що вони обидві були "дійсно засмучені" ситуацією.

"Правда в тому, що під час обговорення сукні подружки нареченої Меган сказала кілька речей, про які вона пошкодувала, а Кейт сказала кілька речей, про які вона теж пізніше пошкодувала, але все це було в запалі моменту. Обидві жінки ридали!" — каже інформатор.

За його словами, у ЗМІ все "тонко змінили" і "зробили більш значущим, ніж був інцидент насправді". Це призвело до того, що розбіжності стали "маркером усіх інших проблем, які були в Меган із Кейт, Вільямом та іншими членами сім'ї".

Раніше Меган в інтерв'ю Опрі Вінфрі озвучила свою версію сварки, стверджуючи, що саме вона постраждала внаслідок обміну, а не Кейт. У підсумку дружина принца Вільяма хоч і була засмучена чимось, але пізніше взяла на себе відповідальність, вибачилася і навіть принесла їй квіти.

Кейт Міддлтон на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

"Це не було конфронтацією. Я не думаю, що було б справедливо стосовно неї вдаватися до подробиць цього, тому що вона вибачилася. Найважче було пережити те, що мене звинуватили в тому, чого я не тільки не робила, а й що сталося зі мною. І люди, які були частиною нашого весілля, йшли до нашої команди зі зв'язків і говорили: "Я знаю, що цього не було. Я не зобов'язана розповідати їм, що насправді сталося"", — стверджувала Маркл.

Свого часу королівський експерт Кеті Ніколл казала, що Кейт знайшла "принизливим" те, що їхні розбіжності досягли преси, оскільки вона ніколи не хотіла, щоб це стало надбанням громадськості.

Поки інтерв'ю Меган намагалося покласти край чуткам, Гаррі відновив обговорення ситуації у своїх мемуарах "Запасний". Він розповів, що Кейт писала Меган у дні, що передували весіллю, висловлюючи стурбованість з приводу суконь подружок нареченої, особливо сукні Шарлотти.

Маркл запропонувала Кетрін відвезти Шарлотту до кравця в палаці для підгонки. Пізніше, коли дві жінки поговорили особисто, Кейт, як повідомляється, наполягала на тому, що сукня Шарлотти була занадто великою і змусила її плакати, коли вона її приміряла.

Меган, уже пригнічена підготовкою до весілля, була засмучена розмовою.

Гаррі згадував, що, повернувшись додому, він знайшов свою наречену, яка ридала на підлозі кухні. Однак він також зазначив, що Кейт пізніше прийшла до них додому з листівкою і квітами як вибачення.

Хоча інцидент продовжує оскаржуватися, він залишається одним із найбільш обговорюваних моментів перед весіллям Сассекських і чинником у розколі сім'ї, що зберігається.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл насправді думає про Кейт Міддлтон. Зі свого боку принцеса Уельська всерйоз боїться за принца Гаррі.