Кейт Міддлтон засмучена через події в її родині: що сталося (фото)

В останні роки та місяці життя Кейт Міддлтон було позначене подіями, яких ніхто не очікував. Хоча вона й одужує після подолання раку, її сімейне середовище стикається з новими викликами.

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Про це пише Catalunya Diari.

Дружина принца Вільяма підтвердила, що її хвороба перебуває в стадії ремісії, що дозволило принцесі Уельській поступово відновити публічні обовʼязки.

Втім,, цей особистий перепочинок контрастує з іншими труднощами, які переживає її родина, що створює атмосферу невизначеності. Ускладнення впливають на кількох близьких членів.

Кейт Міддлтон спустошена після пожежі

Одним із найбільш шокуючих моментів стала звістка про пожежу в одному з маєтків родини Спенсер. Вона пов'язана з пам'яттю про леді Ді, матір Вільяма та Гаррі, свекруху Кейт.

Маєток Алторп-Гаус, де спочивають останки принцеси Діани, зазнав серйозних пошкоджень через пожежу. Чарльз Спенсер, брат Діани, поділився фотографіями інциденту у своїх соціальних мережах.

У будинку нікого не було, але пожежа змусила знести постраждалий будинок з міркувань безпеки. Ця власність має не лише історичну цінність, але й глибоке емоційне значення для королівської родини.

Особливо для Кейт Міддлтон, яка неодноразово висловлювала повагу та захоплення пам'яттю Діани. Крім того, могилу леді Ді, розташовану посеред озера на території маєтку, неодноразово відвідували її діти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Принц Вільям і Кейт Міддлтон не називають ім'я принца Гаррі заради "менш стресового середовища". Імʼя Меган Маркл у родині Уельських давно "нон ґрата".

У Букінгемському палаці відбулася традиційна садова вечірка, на якій вперше з 2023 року з'явилася Кейт Міддлтон. Минулого року вона пропустила королівський захід через боротьбу з онкологією.

Крім того, ми також розповідали, що принцеса Уельська сказала своїм дітям на балконі Букінгемського палацу.