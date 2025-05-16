Принц Вільям та Кейт Міддлтон не говорять про принца Гаррі, аби не стресувати, — ЗМІ

Принц Вільям і Кейт Міддлтон не називають ім'я принца Гаррі заради "менш стресового середовища". Імʼя Меган Маркл у родині давно "нон ґрата".

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Про це пише Us Weekly.

Принц Уельський і його дружина не в захваті від останнього інтерв’ю принца Гаррі BBC: вони взагалі відмовляються говорити про нього чи Меган. Тож драма в королівській родині досягла найвищого рівня.

Джерело розповіло що "Вільям постраждав більше, ніж будь-хто інший", і що вони з Кейт "не приділяють" Гаррі або Меган Маркл "часу дня". Насправді вони намагаються взагалі не говорити про пару заради "менш стресового середовища".

"Ніхто з персоналу не може згадувати ім’я Меган при Кейт прямо зараз, її ім’я фактично заборонено через стрес, пов’язаний із цим, і вона більше цього не хоче", — зазначив інсайдер.

Принц Гаррі та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Вільям і Кейт нібито відчувають, що зрештою зможуть "пробачити Гаррі, тому що він частина сім'ї", але вони "не хочуть знову бачити Меган. Перший до цього крок — припинити розмовляти з громадськістю про приватні справи. Вони не бачать шляху вперед, поки Гаррі не зможе мовчати".

Принц Гаррі заявив під час свого нещодавнього інтерв’ю ВВС, що король Чарльз III не розмовляє з ним, але все ж благав про примирення зі своєю родиною. Однак він не згадав ні Вільяма, ні Кейт. Інтерв’ю відбулося після того, як Гаррі програв свою апеляцію на державну охорону у Великій Британії. Герцог Сассекський натякнув, що його батько був частиною цього рішення.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцу Гаррі та Меган Маркл давно не довіряють у королівській родині Великої Британії, адже пара низку разів публічно скаржилася на життя в Букінгемському палаці.

Також Фокус писав про те, що сварка Кейт Міддлтон і Меган Маркл через сукню подружок нареченої напередодні весілля колишньої американської акторки з принцом Гаррі 2018 року поклала початок їхній ворожнечі. А через сім років зʼявилися нові деталі.