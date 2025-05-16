Принц Уильям и Кейт Миддлтон не говорят о принце Гарри, чтобы не стрессовать, — СМИ

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не называют имя принца Гарри ради "менее стрессовой среды". Имя Меган Маркл в семье давно "нон грата".

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Об этом пишет Us Weekly.

Принц Уэльский и его жена не в восторге от последнего интервью принца Гарри BBC: они вообще отказываются говорить о нем или Меган. Поэтому драма в королевской семье достигла наивысшего уровня.

Источник рассказал что "Уильям пострадал больше, чем кто-либо другой", и что они с Кейт "не уделяют" Гарри или Меган Маркл "времени дня". На самом деле они стараются вообще не говорить о паре ради "менее стрессовой среды".

"Никто из персонала не может упоминать имя Меган при Кейт прямо сейчас, ее имя фактически запрещено из-за стресса, связанного с этим, и она больше этого не хочет", — отметил инсайдер.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Уильям и Кейт якобы чувствуют, что в конце концов смогут "простить Гарри, потому что он часть семьи", но они "не хотят снова видеть Меган. Первый к этому шаг — прекратить разговаривать с общественностью о частных делах. Они не видят пути вперед, пока Гарри не сможет молчать".

Принц Гарри заявил во время своего недавнего интервью ВВС, что король Чарльз III не разговаривает с ним, но все же умолял о примирении со своей семьей. Однако он не упомянул ни Уильяма, ни Кейт. Интервью состоялось после того, как Гарри проиграл свою апелляцию на государственную охрану в Великобритании. Герцог Сассекский намекнул, что его отец был частью этого решения.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, принцу Гарри и Меган Маркл давно не доверяют в королевской семье Великобритании, ведь пара ряд раз публично жаловалась на жизнь в Букингемском дворце.

Также Фокус писал о том, что ссора Кейт Миддлтон и Меган Маркл из-за платья подружек невесты накануне свадьбы бывшей американской актрисы с принцем Гарри в 2018 году положила начало их вражде. А спустя семь лет появились новые детали.