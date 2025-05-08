"Он безнадежен": принцу Гарри никто не верит в королевской семье (фото)

Принцу Гарри и Меган Маркл давно не доверяют в королевской семье Великобритании, ведь пара не раз жаловалась на жизнь в Букингемском дворце публично.

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Об этом пишет Page Six.

Гарри "подвергается травле" своей же семьей, потому что никто из них не доверяет ему и жене Меган Маркл, по словам источников.

"Я искренне думаю, что никто ему не доверяет, и это суть. У королевской семьи серьезные проблемы с доверием к нему, и это то, что лежит в основе всего. Они не доверяют ему и Меган, и поэтому они не могут иметь отношений... возможно, есть место для прощения, но они не забудут", — считает инсайдер издания, добавив, что прощение и доверие это две разные вещи.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Это произошло после нового интервью герцога Сассекского BBC, в котором тот сказал, что "не знает, сколько еще" осталось жить его больному раком отцу, 76-летнему королю Великобритании Чарльзу.

"Я полностью сочувствую королевской семье", — сказал Хьюго Уикерс, писатель и друг королевской семьи.

Он считает, что Гарри очень похож на свою мать, покойную принцессу Диану.

"Однажды, когда я был в Букингемском дворце, мне показали письмо, которое принц Филипп написал Диане, в котором он сказал: "Каждый раз, когда Чарльз разговаривает с вами, это оказывается в Daily Mail на следующий день", — вспомнил писатель, добавив, что то же самое происходит сейчас с Гарри.

По мнению друга монаршей семьи, король Чарльз ІІІ прав, не доверяя младшему сыну, ведь Гарри в этом плане "безнадежен".

Король Чарльз III и принц Гарри Фото: Getty Images

Более того, по данным источников, онкобольной король Чарльз отказался видеть своего младшего сына, когда тот прилетел в Великобританию на празднование 10-й годовщины Игр Непокоренных в апреле 2024 года.

"Гарри написал Чарльзу, и он так и не получил ответа. Он хотел поговорить с отцом о вопросах безопасности тогда, но отец не хотел с ним разговаривать", — рассказал инсайдер.

Герцог Сассекский вроде бы действительно чувствовал, что отец может все изменить.

Гарри в начале мая 2025 года проиграл апелляционный суд против британского правительства относительно решения лишить его финансируемой государством службы охраны.

Герцог говорил, что его команда охраны в США больше не имеет доступа к информации британской разведки, необходимой для обеспечения безопасности Меган Маркл и их детей — 6-летнего принца Арчи и 3-летней принцессы Лилибет.

Напомним, Кейт Миддлтон во время появления со своими детьми на балконе Букингемского дворца дала им указание из трех слов.

Также Фокус писал о новом фото сына принца Гарри и Меган Маркл. Маленькому Арчи исполнилось шесть лет.