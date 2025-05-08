"Він безнадійний": принцу Гаррі ніхто не вірить у королівській родині (фото)

Принцу Гаррі та Меган Маркл давно не довіряють у королівській родині Великої Британії, адже пара низку разів скаржилася на життя в Букінгемському палаці публічно.

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Про це пише Page Six.

Гаррі "піддається цькуванню" своєю ж родиною, бо ніхто з них не довіряє йому та дружині Меган Маркл, за словами обізнаних джерел.

"Я щиро думаю, що ніхто йому не довіряє, і це суть. У королівської родини серйозні проблеми з довірою до нього, і це те, що лежить в основі всього. Вони не довіряють йому та Меган, і тому вони не можуть мати стосунків… можливо, є місце для прощення, але вони не забудуть", — вважає інсайдер видання, додавши, що прощення та довіра це дві різні речі.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Це сталося після нового інтерв'ю герцога Сассекського BBC, у якому той сказав, що "не знає, скільки ще" залишилося жити його хворому на рак батькові, 76-річному королю Великої Британії Чарльзу.

"Я повністю співчуваю королівській родині", — сказав Х'юго Вікерс, письменник і друг королівської родини.

Він вважає, що Гаррі дуже схожий на свою матір, покійну принцесу Діану.

"Одного разу, коли я був у Букінгемському палаці, мені показали листа, який принц Філіп написав Діані, у якому він сказав: "Щоразу, коли Чарльз розмовляє з вами, це опиняється в Daily Mail наступного дня", — пригадав письменник, додавши, що те саме відбувається зараз з Гаррі.

На думку друга монаршої родини, король Чарльз ІІІ має рацію, не довіряючи меншому сину, адже Гаррі в цьому плані "безнадійний".

Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: Getty Images

Ба більше, за даними джерел, онкохворий король Чарльз відмовився бачити свого молодшого сина, коли той прилетів до Великої Британії на святкування 10-ї річниці Ігор Нескорених у квітні 2024 року.

"Гаррі написав Чарльзу, і він так і не отримав відповіді. Він хотів поговорити з батьком про питання безпеки тоді, але батько не хотів з ним розмовляти", – розповів інсайдер.

Герцог Сассекський начебто справді відчував, що батько може все змінити.

Гаррі на початку травня 2025 програв апеляційний суд проти британського уряду щодо рішення позбавити його фінансованої державою служби охорони.

Герцог говорив, що його команда охорони в США більше не має доступу до інформації британської розвідки, необхідної для забезпечення безпеки Меган Маркл та їхніх дітей — 6-річного принца Арчі та 3-річної принцеси Лілібет.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон під час появи зі своїми дітьми на балконі Букінгемського палацу дала їм вказівку з трьох слів.

Також Фокус писав про нове фото сина принца Гаррі та Меган Маркл. Маленькому Арчі виповнилося шість років.