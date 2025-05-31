На первом месте: от какого правила воспитания Кейт Миддлтон никогда не откажется

Кейт Миддлтон раскрыла четкое правило воспитания Джорджа, Шарлотты и Луи. Принцесса Уэльская считает, что ценности превыше всего, когда речь идет о ее детях.

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Об этом пишет Hello Magazine.

Монаршая особа, которая вместе с принцем Уильямом воспитывает 11-летнего принца Джорджа, 10-летнюю принцессу Шарлотту и 7-летнего принца Луи, считает, что доброта, уважение и честность так же важны, как и академический успех.

Как-то Кейт Миддлтон сказала: "Мои родители научили меня важности таких качеств, как доброта, уважение и честность, и я осознаю, насколько важными были для меня такие ценности на протяжении всей моей жизни. Вот почему мы с Уильямом хотим научить наших маленьких детей... насколько важны эти вещи, когда они вырастают".

Кейт Миддлтон с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Будущая королева считает, это так же важно, как и "успехи в математике или спорте".

Правила воспитания детей Кейт Миддлтон

Принц и принцесса Уэльские давно дали понять, что хотят дать своим детям как можно более нормальное детство, несмотря на монаршие обязанности и медийность.

В интервью 2023 года радиоведущему Роману Кэмпу Миддлтон сказала: "Дело не в количестве игрушек, которые у них есть, или в количестве или типах поездок, в которые вы с ними отправляетесь. Дело просто в том, чтобы убедиться, что они имеют правильную эмоциональную поддержку вокруг себя, и это исходит от взрослых в их жизни".

Между тем принц Уильям на протяжении многих лет повторял взгляды своей жены. В интервью 2016 года, когда будущий король еще был отцом двоих детей, он описал их домашнюю жизнь как "нормальную".

Сын короля Великобритании Чарльза III сказал: "Что касается нас в нашей семье, мы нормальная семья".

Уильям добавил: "Я люблю своих детей так же, как любой отец, и я надеюсь, что Джордж любит меня так же, как любой сын любит своего отца. Мы очень нормальные в этом смысле".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, Уильям сформировал свой стиль воспитания на основе уроков собственного детства.

"Он также явно настроен создать более непринужденную и игривую жизнь для своих детей, чем та, которой могли наслаждаться он или его отец", — сказала эксперт.

Более того, Кейт и Уильям стараются избегать перегрузки своих детей публичными появлениями.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Букингемском дворце состоялась традиционная садовая вечеринка, на которой впервые с 2023 года появилась Кейт Миддлтон. В прошлом году она пропустила королевское мероприятие из-за борьбы с раком.

Кейт Миддлтон официально назвала новейший военный корабль Королевского флота HMS Glasgow на церемонии на реке Клайд и по традиции разбила бутылку о корпус фрегата во время поездки в Шотландию.

Кроме того, супруга принца Уильяма посетила церемонию вручения премии Queen Elizabeth II British Design Award, выбрав для выхода костюм от британского бренда Victoria Beckham из весенней коллекции 2025 года.