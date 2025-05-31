На первом месте: от какого правила воспитания Кейт Миддлтон никогда не откажется
Кейт Миддлтон раскрыла четкое правило воспитания Джорджа, Шарлотты и Луи. Принцесса Уэльская считает, что ценности превыше всего, когда речь идет о ее детях.
Об этом пишет Hello Magazine.
Монаршая особа, которая вместе с принцем Уильямом воспитывает 11-летнего принца Джорджа, 10-летнюю принцессу Шарлотту и 7-летнего принца Луи, считает, что доброта, уважение и честность так же важны, как и академический успех.
Как-то Кейт Миддлтон сказала: "Мои родители научили меня важности таких качеств, как доброта, уважение и честность, и я осознаю, насколько важными были для меня такие ценности на протяжении всей моей жизни. Вот почему мы с Уильямом хотим научить наших маленьких детей... насколько важны эти вещи, когда они вырастают".
Будущая королева считает, это так же важно, как и "успехи в математике или спорте".
Правила воспитания детей Кейт Миддлтон
Принц и принцесса Уэльские давно дали понять, что хотят дать своим детям как можно более нормальное детство, несмотря на монаршие обязанности и медийность.
В интервью 2023 года радиоведущему Роману Кэмпу Миддлтон сказала: "Дело не в количестве игрушек, которые у них есть, или в количестве или типах поездок, в которые вы с ними отправляетесь. Дело просто в том, чтобы убедиться, что они имеют правильную эмоциональную поддержку вокруг себя, и это исходит от взрослых в их жизни".
Между тем принц Уильям на протяжении многих лет повторял взгляды своей жены. В интервью 2016 года, когда будущий король еще был отцом двоих детей, он описал их домашнюю жизнь как "нормальную".
Сын короля Великобритании Чарльза III сказал: "Что касается нас в нашей семье, мы нормальная семья".
Уильям добавил: "Я люблю своих детей так же, как любой отец, и я надеюсь, что Джордж любит меня так же, как любой сын любит своего отца. Мы очень нормальные в этом смысле".
По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, Уильям сформировал свой стиль воспитания на основе уроков собственного детства.
"Он также явно настроен создать более непринужденную и игривую жизнь для своих детей, чем та, которой могли наслаждаться он или его отец", — сказала эксперт.
Более того, Кейт и Уильям стараются избегать перегрузки своих детей публичными появлениями.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В Букингемском дворце состоялась традиционная садовая вечеринка, на которой впервые с 2023 года появилась Кейт Миддлтон. В прошлом году она пропустила королевское мероприятие из-за борьбы с раком.
- Кейт Миддлтон официально назвала новейший военный корабль Королевского флота HMS Glasgow на церемонии на реке Клайд и по традиции разбила бутылку о корпус фрегата во время поездки в Шотландию.
Кроме того, супруга принца Уильяма посетила церемонию вручения премии Queen Elizabeth II British Design Award, выбрав для выхода костюм от британского бренда Victoria Beckham из весенней коллекции 2025 года.