Кейт Миддлтон вышла в свет в костюме от Виктории Бекхэм (фото, видео)

43-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила церемонию вручения премии Queen Elizabeth II British Design Award, выбрав для выхода костюм от британского бренда Victoria Beckham из весенней коллекции 2025 года.

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Соответствующее видео появилось на официальной странице Кенсингтонского дворца в соцсетях.

Будущая королева Великобритании выглядела элегантно в брючном костюме-двойке оливково-зеленого цвета, состоящем из приталенного блейзера с накладными карманами и соответствующих брюк в пол, закрывающих полностью ее обувь.

Костюм она дополнила белой нежной блузой с оборками и бежевыми лодочками на каблуке.

Кэтрин вместе с генеральными директорами Британского совета моды Кэролайн Раш и Лорой Вейр вручила награду дизайнеру Патрику Макдауэллу в рамках дня объявления результатов деятельности BFC Foundation.

Он стал восьмым по счету обладателем награды, присуждаемой молодым дизайнерам, которые вносят изменения с помощью устойчивых методов работы или участия в жизни общества.

Макдауэлл продвигает устойчивую моду с тех пор, как представил свой бренд на Неделе моды в Лондоне в 2018 году после окончания Центрального колледжа искусств имени Святого Мартина в Лондоне.

За эти годы Патрик объединился с новыми фирмами по производству материалов и биотехнологий для создания экспериментальной моды. Он превращает излишки и неликвидные материалы таких брендов, как Burberry и Swarovski, а также архивные наряды и ткани таких учреждений, как Rambert, старейшая танцевальная компания Великобритании, в современные творения.

Среди тех, кто носил его вещи, – Леди Гага, Сара Джессика Паркер и Кира Найтли.

Перед тем,к ак вручить награду, принцесса Уэльская, которая глубоко интересуется искусством и дизайном и изучала историю искусств, посетила его студию 180 Studio в Лондоне, чтобы увидеть, как создаются вещи.

Костюм для принцессы Уэльской создан брендом Victoria Beckham

С 2018 года Британский совет моды (BFC) в сотрудничестве с королевским двором выбирает дизайнера для вручения награды. Трофей вдохновлен розой королевы Елизаветы и вручную изготавливается Люси Прайс в студии Bauhinia в ювелирном квартале Бирмингема.

Жена принца Уильяма, которая перенесла рак, полностью вернулась к своим обязанностям. Она часто сопровождает своего мужа на мероприятиях, а также проводит личные встречи.

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