Кейт Міддлтон вийшла у світ у костюмі від Вікторії Бекхем (фото, відео)

43-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала церемонію вручення премії Queen Elizabeth II British Design Award, вибравши для виходу костюм від британського бренду Victoria Beckham з весняної колекції 2025 року.

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Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу в соцмережах.

Майбутня королева Великої Британії мала елегантний вигляд у штанному костюмі-двійці оливково-зеленого кольору, який складався з приталеного блейзера з накладними кишенями і відповідних штанів до підлоги, що закривали повністю її взуття.

Костюм вона доповнила білою ніжною блузою з оборками і бежевими човниками на підборах.

Кетрін разом з генеральними директорами Британської ради моди Керолайн Раш і Лорою Вейр вручила нагороду дизайнерові Патріку МакДауеллу в рамках дня оголошення результатів діяльності BFC Foundation.

Він став восьмим за рахунком володарем нагороди, що присуджується молодим дизайнерам, які вносять зміни за допомогою стійких методів роботи або участі в житті суспільства.

Макдавелл просуває стійку моду відтоді, як представив свій бренд на Тижні моди в Лондоні 2018 року після закінчення Центрального коледжу мистецтв імені Святого Мартіна в Лондоні.

За ці роки Патрік об'єднався з новими фірмами з виробництва матеріалів і біотехнологій для створення експериментальної моди. Він перетворює надлишки і неліквідні матеріали таких брендів, як Burberry і Swarovski, а також архівні вбрання і тканини таких установ, як Rambert, найстаріша танцювальна компанія Великої Британії, на сучасні творіння.

Серед тих, хто носив його речі, — Леді Гага, Сара Джессіка Паркер і Кіра Найтлі.

Перед тим, як вручити нагороду, принцеса Уельська, яка глибоко цікавиться мистецтвом і дизайном і вивчала історію мистецтв, відвідала його студію 180 Studio в Лондоні, щоб побачити, як створюються речі.

Костюм для принцеси Уельської створений брендом Victoria Beckham

З 2018 року Британська рада моди (BFC) у співпраці з королівським двором вибирає дизайнера для вручення нагороди. Трофей натхненний трояндою королеви Єлизавети і вручну виготовляється Люсі Прайс у студії Bauhinia в ювелірному кварталі Бірмінгема.

Дружина принца Вільяма, яка перенесла рак, повністю повернулася до своїх обов'язків. Вона часто супроводжує свого чоловіка на заходах, а також проводить особисті зустрічі.

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