На першому місці: від якого правила виховання Кейт Міддлтон ніколи не відмовиться

Кейт Міддлтон розкрила чітке правило виховання Джорджа, Шарлотти та Луї. Принцеса Уельська вважає, що цінності понад усе, коли йдеться про її дітей.

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Про це пише Hello Magazine.

Монарша особа, яка разом з принцом Вільямом виховує 11-річного принца Джорджа, 10-річну принцесу Шарлотту та 7-річного принца Луї, вважає, що доброта, повага та чесність так само важливі, як і академічний успіх.

Якось Кейт Міддлтон сказала: "Мої батьки навчили мене важливості таких якостей, як доброта, повага та чесність, і я усвідомлюю, наскільки важливими були для мене такі цінності протягом усього мого життя. Ось чому ми з Вільямом хочемо навчити наших маленьких дітей… наскільки важливими є ці речі, коли вони виростають".

Кейт Міддлтон з принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Майбутня королева вважає, це так само важливо, як і "успіхи в математиці чи спорті".

Правила виховання дітей Кейт Міддлтон

Принц і принцеса Уельські давно дали зрозуміти, що хочуть дати своїм дітям якомога нормальне дитинство, попри монарші обовʼязки та медійність.

В інтерв'ю 2023 року радіоведучому Роману Кемпу Міддлтон сказала: "Справа не в кількості іграшок, які у них є, чи в кількості чи типах поїздок, у які ви з ними вирушаєте. Справа просто в тому, щоб переконатися, що вони мають правильну емоційну підтримку навколо себе, і це виходить від дорослих у їхньому житті".

Тим часом принц Вільям протягом багатьох років повторював погляди своєї дружини. В інтерв'ю 2016 року, коли майбутній король ще був батьком двох дітей, він описав їхнє домашнє життя як "нормальне".

Син короля Великої Британії Чарльза ІІІ сказав: "Що стосується нас у нашій родині, ми нормальна сім'я".

Вільям додав: "Я люблю своїх дітей так само, як будь-який батько, і я сподіваюся, що Джордж любить мене так само, як будь-який син любить свого батька. Ми дуже нормальні в цьому сенсі".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

За словами експертки з мови тіла Джуді Джеймс, Вільям сформував свій стиль виховання на основі уроків власного дитинства.

"Він також явно налаштований створити більш невимушене та грайливе життя для своїх дітей, ніж те, яким могли насолоджуватися він чи його батько", — сказала експертка.

Ба більше, Кейт і Вільям намагаються уникати перевантаження своїх дітей публічними появами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Букінгемському палаці відбулася традиційна садова вечірка, на якій вперше з 2023 року з'явилася Кейт Міддлтон. Минулого року вона пропустила королівський захід через боротьбу з раком.

Кейт Міддлтон офіційно назвала новітній військовий корабель Королівського флоту HMS Glasgow на церемонії на річці Клайд і за традицією розбила пляшку об корпус фрегата під час поїздки до Шотландії.

Крім того, дружина принца Вільяма відвідала церемонію вручення премії Queen Elizabeth II British Design Award, вибравши для виходу костюм від британського бренду Victoria Beckham з весняної колекції 2025 року.