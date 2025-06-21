Доводилося ховати: які непристойні подарунки дарувала принцеса Діана своїм дітям

Сьогодні принцу Вільяму виповнилося 43 роки. Він згадує, як його мама, принцеса Діана, робила свята особливими, зокрема за допомогою кумедних і незручних подарунків.

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21 червня герцогу Кембриджському виповнюється 43 роки, і хоча на нього чекає тепле свято з родиною, він особливо гостро відчуває відсутність найважливішої людини — своєї матері, принцеси Діани. Про це пише Express.

Принц Вільям святкує день народження в колі сім'ї — його дружина, принцеса Уельська Кейт, імовірно, готує сюрпризи разом із дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. Однак, як зізнається сам іменинник, у такі дні йому особливо не вистачає покійної матері, принцеси Діани.

Після її трагічної загибелі в автокатастрофі 1997 року Вільям неодноразово ділився спогадами про те, як Діана наповнювала їхнє дитинство радістю і сміхом — навіть у найпростіших моментах.

Одним із таких теплих спогадів стали... непристойні подарунки. У документальному фільмі "Діана, наша мати: її життя і спадщина" Вільям з посмішкою згадує, як його мама обирала найбільш бентежливі листівки та кумедні сувеніри, які йому доводилося приховувати від вчителів.

"Вона була великою прихильницею листівок — найгрубіших, які тільки можна собі уявити. Я отримував їх у школі й ніколи не відкривав у класі — занадто соромно! Але всередині завжди було щось неймовірно тепле і добре", — розповів принц.

Принц Вільям разом із дітьми на природі Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Фанати королівської сім'ї в соцмережах нерідко підкреслюють схожість Вільяма з матір'ю — не тільки зовнішню, а й за характером.

"Вільям успадкував від Діани її добре серце, співчуття і почуття гумору. Він — її відображення", — написав один із користувачів X (колишнього Twitter).

Видання зазначає, що у свій 43-й день народження, принц Вільям залишається символом спадкоємності, поєднуючи королівську стриманість із живою людяністю, яку йому колись передала "народна принцеса".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кейт Міддлтон відвідала Музей Вікторії та Альберта, де зацікавилася розділом фотографій — своїм давнім хобі.

Принцеса Уельська вважає, що цінності понад усе, коли йдеться про виховання її дітей.

Крім того, Букінгемський палац серйозно побоювався за життя принцеси Уельської на тлі її боротьби з раком і, як у таких випадках годиться, почав готувати план на випадок її смерті.