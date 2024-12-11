Важный аксессуар: почему принцесса Диана всегда прижимала клатч к груди

Принцесса Диана всегда была иконой стиля. Но ее небольшие сумочки не только дополняли ее образ, но и помогали против настойчивого внимания папарацци.

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Принцесса Диана навсегда останется одной из главных икон стиля. Однако только сейчас стало известно, почему она предпочитала небольшие клатчи удобным сумкам на ручке и так часто прижимала их к груди. Об этом пишет Glamour.

Принцессу редко можно было увидеть в коктейльном платье без клатча, который идеально подходил к ее образу. Но это небольшое дополнение к наряду предназначалось не только для переноски мелких вещей. В интервью британский дизайнер сумок Аня Хиндмарч поделилась секретом этого аспекта культового стиля принцессы Дианы.

Принцесса Диана Фото: Getty

Принцесса была одним из первых клиентов бренда Hindmarch, когда Аня открыла свой магазин в Челси в 1993 году, и дизайнер описала Диану так: "Она была очень преданным клиентом и очень веселой. Она приходила к нам без телохранителей или какой-либо суеты".

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Диана часто приходила в магазин в поисках тех клатчей, которые она так любила, и которые принцесса с дизайнером называли "сумками для декольте".

"Мы смеялись, когда разрабатывали то, что она называла своими "сумками для декольте", маленькие атласные клатчи, которыми она прикрывала свое декольте, выходя из машины", — рассказала Аня.

Каждый выход принцессы Дианы в свет фиксировался на камеры многочисленных папарации. Поэтому ей нужно было быть очень внимательной, выходя из машины. Так что она использовала клатчи, чтобы скрывать вырезы декольтированных платьев и не демонстрировать ничего лишнего.

Принцесса Диана на свой день рождения в 1997 году Фото: Getty Images

Атласные "сумки для декольте" стали своего рода броней от любопытных взглядов прессы. Хиндмарч вышивала букву D внутри милых сумок, что стало их маленьким секретом.

Напомним, ранее стилист принцессы Дианы рассказал о своем сотрудничестве с первой супругой короля Великобритании Чарльза ІІІ. Ричард Далтон отвечал за стрижку и укладку принцессы на протяжении многих лет. И помог ей сформировать ее стиль.