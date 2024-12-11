Важливий аксесуар: чому принцеса Діана завжди притискала клатч до грудей

Принцеса Діана завжди була іконою стилю. Але її невеличкі сумочки не лише доповнювали її образ, а й допомагали проти наполегливої уваги папараці.

Related video

Принцеса Діана назавжди залишиться однією з головних ікон стилю. Однак тільки зараз стало відомо, чому вона віддавала перевагу невеликим клатчам, а не зручним сумкам на ручці і так часто притискала їх до грудей. Про це пише Glamour.

Принцесу рідко можна було побачити в коктейльній сукні без клатча, який ідеально пасував до її образу. Але це невелике доповнення до вбрання призначалося не тільки для перенесення дрібних речей. В інтерв'ю британська дизайнерка сумок Аня Гіндмарч поділилася секретом цього аспекту культового стилю принцеси Діани.

Принцеса Діана Фото: Getty

Принцеса була одним з перших клієнтів бренду Hindmarch, коли Аня відкрила свій магазин у Челсі 1993 року, і дизайнер описала Діану так: "Вона була дуже відданим клієнтом і дуже веселою. Вона приходила до нас без охоронців або будь-якої суєти".

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Діана часто приходила в магазин у пошуках тих клатчів, які вона так любила, і які принцеса з дизайнером називали "сумками для декольте".

"Ми сміялися, коли розробляли те, що вона називала своїми "сумками для декольте", маленькі атласні клатчі, якими вона прикривала своє декольте, виходячи з машини", — розповіла Аня.

Кожен вихід принцеси Діани у світ фіксувався на камери численних папараці. Тому їй потрібно було бути дуже уважною, виходячи з машини. Тож вона використовувала клатчі, щоб приховувати вирізи декольтованих суконь і не демонструвати нічого зайвого.

Принцеса Діана на свій день народження 1997 року Фото: Getty Images

Атласні "сумки для декольте" стали свого роду бронею від цікавих поглядів преси. Хіндмарч вишивала букву D всередині милих сумок, що стало їхнім маленьким секретом.

Нагадаємо, раніше стиліст принцеси Діани розповів про свою співпрацю з першою дружиною короля Великобританії Чарльза ІІІ. Річард Далтон відповідав за стрижку й укладку принцеси протягом багатьох років. І допоміг їй сформувати її стиль.