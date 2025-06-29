Під час розставання Кейт Міддлтон та принц Вільям домовилися про одну річ: про що мова

Коли принц Вільям та Кейт Міддлтон залишилися наодинці з моменту їхнього серйозного розриву навесні 2007 року, вони уклали особливу угоду.

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Перебуваючи на райському острові на Сейшелах, Кейт та Вільям проводили свої дні, катаючись на каяках та займаючись підводним плаванням серед коралових рифів на п'ятизірковому курорті, пише Daily Mail.

Ба більше, вони реєструвалися під іменами Мартін та Розмарі, щоб уникнути пильної уваги публіки.

Королівська кореспондентка Кеті Ніколл написала у своїй книзі "Створення королівського роману", що відродивши полум'я своїх шестирічних стосунків, "вони обидва знали, що в якийсь момент їм доведеться обговорити майбутнє".

"Як для молодого чоловіка, який має вроджений страх перед завтрашнім днем, це було нелегко для Вільяма, але спокійне оточення острова було таким же гарним місцем, як і будь-яке інше, щоб обговорити це", — розповідає Ніколл.

Вони досить серйозно обговорили тему шлюбу, і "Вільям запевнив Кейт, що вона — та єдина".

"Вільям, який успадкував від батька щось від страху перед зобов'язаннями, знав, що втратить Кейт, якщо не зможе дати їй якусь гарантію", — пише авторка.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у 2007 році Фото: Getty Images

Втім, пара не погодилася одружитися одразу, вони уклали "пакт".

"Вільям сказав Кейт, що вона та єдина, але він не був готовий одружуватися. Він пообіцяв їй свої зобов'язання і сказав, що не підведе її, а вона, у свою чергу, погодилася чекати на нього", — розповідає інсайдер.

Розставання принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Їхнє розставання сталося після того, як Вільям фліртував і танцював з іншою жінкою в березні 2007 року в нічному клубі Boujis у Південному Кенсінгтоні.

Принц Філіп сказав Вільяму "вирішити щодо шлюбу", тоді як Чарльз, який "пережив біль дуже публічного розлучення" з принцесою Діаною, порадив йому не поспішати з цим.

В останній відчайдушній спробі врятувати їхні стосунки Кейт поставила Вільяму ультиматум. Якщо вони мали залишитися разом, майбутня королева хотіла його повної відданості. Інакше стосункам настав би кінець.

24-річний Вільям був наляканий. Він любив свій армійський спосіб життя і вже заявив, що не хоче одружуватися, "доки йому не виповниться 28, або, можливо, 30". Тож пара вирішила розійтися у квітні 2007 року.

Втім, згодом пара помирилася, а у 2011 році офіційно уклала шлюб. Наразі Кейт та Вільям виховують трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

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