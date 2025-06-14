Порівняли з Діаною: Кейт Міддлтон відвідала парад у Лондоні (фото)

Кейт Міддлтон відвідала парад Trooping The Colour-2025 Принцеса Уельська в компанії трьох дітей та чоловіка, принца Вільяма, потішила публіку рідкісною появою після лікування онкології.

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Кадрами з офіційного святкування дня народження короля Великої Британії Чарльза ІІІ ділиться пресслужба на сторінці монаршої пари в Instagram.

"Усе готово до Trooping The Colour", — підписані знімки.

Для події дружина майбутнього британського короля обрала бірюзову сукню-пальто приталеного силуету від одного зі своїх улюблених брендів Catherine Walker, яку прикрашали білі манжети.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Офіційний образ Кейт Міддлтон доповнила капелюшком від бренду Juliette Botterill із широкими крисами і флористичним декором. Ба більше, невістка короля Чарльза ІІІ носила діамантові сережки з перлами, золоту брошка Ірландської гвардії, а волосся уклала в низький пучок.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Тим часом маленькі принци, Джордж, Луї, продемонстрували ділові костюми з білими сорочками та яскравими краватками. А принцеса Шарлотта доповнювала маму у світло-бірюзовій сукні та із заплетеним волоссям.

Принц Вільям, майбутній король Великої Британії, за традицією, одягнув військову форму.

Принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Традиційно Кейт Міддлтон порівняли з принцесою Діаною. Авторка Royal Blog нагадала, як у схожому бірюзовому вбранні якось зʼявлялася мама принца Вільяма.

Кейт Міддлтон порівняли з принцесою Діаною Фото: скріншот

Що таке Trooping The Colour

Щорічний парад Trooping The Colour — це урочистий парад на честь офіційного дня народження британського короля (попри те, що фактично Чарльз ІІІ народився восени). У заході взяли участь понад 1400 солдатів та офіцерів у супроводі 200 коней та понад 400 музикантів, а також основні члени королівської родини.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кейт Міддлтон відвідала Музей Вікторії та Альберта, де зацікавилася розділом фотографій — своїм давнім хобі.

Принцеса Уельська вважає, що цінності понад усе, коли йдеться про виховання її дітей.

Крім того, Букінгемський палац усерйоз побоювався за життя принцеси Уельської на фоні її боротьби з раком і, як у таких випадках годиться, почав готувати план на випадок її смерті.