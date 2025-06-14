Сравнили с Дианой: Кейт Миддлтон посетила парад в Лондоне (фото)
Кейт Миддлтон посетила парад Trooping The Colour-2025 Принцесса Уэльская в компании троих детей и мужа, принца Уильяма, порадовала публику редким появлением после лечения онкологии.
Кадрами с официального празднования дня рождения короля Великобритании Чарльза III делится пресс-служба на странице монаршей пары в Instagram.
"Все готово к Trooping The Colour", — подписаны снимки.
Для события супруга будущего британского короля выбрала бирюзовое платье-пальто приталенного силуэта от одного из своих любимых брендов Catherine Walker, которое украшали белые манжеты.
Официальный образ Кейт Миддлтон дополнила шляпкой от бренда Juliette Botterill с широкими полями и флористическим декором. Более того, невестка короля Чарльза III носила бриллиантовые серьги с жемчугом, золотую брошь Ирландской гвардии, а волосы уложила в низкий пучок.
Тем временем маленькие принцы, Джордж, Луи, продемонстрировали деловые костюмы с белыми рубашками и яркими галстуками. А принцесса Шарлотта дополняла маму в светло-бирюзовом платье и с заплетенными волосами.
Принц Уильям, будущий король Великобритании, по традиции, надел военную форму.
Традиционно Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой. Авторка Royal Blog напомнила, как в похожем бирюзовом наряде как-то появлялась мама принца Уильяма.
Что такое Trooping The Colour
Ежегодный парад Trooping The Colour — это торжественный парад в честь официального дня рождения британского короля (несмотря на то, что фактически Чарльз III родился осенью). В мероприятии приняли участие более 1400 солдат и офицеров в сопровождении 200 лошадей и более 400 музыкантов, а также основные члены королевской семьи.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Кейт Миддлтон посетила Музей Виктории и Альберта, где заинтересовалась разделом фотографий — своим давним хобби.
- Принцесса Уэльская считает, что ценности превыше всего, когда речь идет о воспитании ее детей.
Кроме того, Букингемский дворец всерьез опасался за жизнь принцессы Уэльской на фоне ее борьбы с раком и, как в таких случаях полагается, начал готовить план на случай ее смерти.