Сравнили с Дианой: Кейт Миддлтон посетила парад в Лондоне (фото)

Кейт Миддлтон посетила парад Trooping The Colour-2025 Принцесса Уэльская в компании троих детей и мужа, принца Уильяма, порадовала публику редким появлением после лечения онкологии.

Related video

Кадрами с официального празднования дня рождения короля Великобритании Чарльза III делится пресс-служба на странице монаршей пары в Instagram.

"Все готово к Trooping The Colour", — подписаны снимки.

Для события супруга будущего британского короля выбрала бирюзовое платье-пальто приталенного силуэта от одного из своих любимых брендов Catherine Walker, которое украшали белые манжеты.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Официальный образ Кейт Миддлтон дополнила шляпкой от бренда Juliette Botterill с широкими полями и флористическим декором. Более того, невестка короля Чарльза III носила бриллиантовые серьги с жемчугом, золотую брошь Ирландской гвардии, а волосы уложила в низкий пучок.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Тем временем маленькие принцы, Джордж, Луи, продемонстрировали деловые костюмы с белыми рубашками и яркими галстуками. А принцесса Шарлотта дополняла маму в светло-бирюзовом платье и с заплетенными волосами.

Принц Уильям, будущий король Великобритании, по традиции, надел военную форму.

Принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Традиционно Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой. Авторка Royal Blog напомнила, как в похожем бирюзовом наряде как-то появлялась мама принца Уильяма.

Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой Фото: скриншот

Что такое Trooping The Colour

Ежегодный парад Trooping The Colour — это торжественный парад в честь официального дня рождения британского короля (несмотря на то, что фактически Чарльз III родился осенью). В мероприятии приняли участие более 1400 солдат и офицеров в сопровождении 200 лошадей и более 400 музыкантов, а также основные члены королевской семьи.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон посетила Музей Виктории и Альберта, где заинтересовалась разделом фотографий — своим давним хобби.

Принцесса Уэльская считает, что ценности превыше всего, когда речь идет о воспитании ее детей.

Кроме того, Букингемский дворец всерьез опасался за жизнь принцессы Уэльской на фоне ее борьбы с раком и, как в таких случаях полагается, начал готовить план на случай ее смерти.