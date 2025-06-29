Во время расставания Кейт Миддлтон и принц Уильям договорились об одной вещи: о чем речь

Когда принц Уильям и Кейт Миддлтон остались наедине с момента их серьезного разрыва весной 2007 года, они заключили особое соглашение.

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Находясь на райском острове на Сейшелах, Кейт и Уильям проводили свои дни, катаясь на каяках и занимаясь подводным плаванием среди коралловых рифов на пятизвездочном курорте, пишет Daily Mail.

Более того, они регистрировались под именами Мартин и Розмари, чтобы избежать пристального внимания публики.

Королевская корреспондент Кэти Николл написала в своей книге "Создание королевского романа", что возродив пламя своих шестилетних отношений, "они оба знали, что в какой-то момент им придется обсудить будущее".

"Как для молодого человека, который имеет врожденный страх перед завтрашним днем, это было нелегко для Уильяма, но спокойное окружение острова было таким же хорошим местом, как и любое другое, чтобы обсудить это", — рассказывает Николл.

Они достаточно серьезно обсудили тему брака, и "Уильям заверил Кейт, что она — та единственная".

"Уильям, который унаследовал от отца что-то от страха перед обязательствами, знал, что потеряет Кейт, если не сможет дать ей какую-то гарантию", — пишет автор.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в 2007 году Фото: Getty Images

Впрочем, пара не согласилась жениться сразу, они заключили "пакт".

"Уильям сказал Кейт, что она та единственная, но он не был готов жениться. Он пообещал ей свои обязательства и сказал, что не подведет ее, а она, в свою очередь, согласилась ждать его", — рассказывает инсайдер.

Расставание принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Их расставание произошло после того, как Уильям флиртовал и танцевал с другой женщиной в марте 2007 года в ночном клубе Boujis в Южном Кенсингтоне.

Принц Филипп сказал Уильяму "решить насчет брака", тогда как Чарльз, который "пережил боль очень публичного развода" с принцессой Дианой, посоветовал ему не спешить с этим.

В последней отчаянной попытке спасти их отношения Кейт поставила Уильяму ультиматум. Если они должны были остаться вместе, будущая королева хотела его полной преданности. Иначе отношениям наступил бы конец.

24-летний Уильям был напуган. Он любил свой армейский образ жизни и уже заявил, что не хочет жениться, "пока ему не исполнится 28, или, возможно, 30". Поэтому пара решила разойтись в апреле 2007 года.

Впрочем, впоследствии пара помирилась, а в 2011 году официально заключила брак. Сейчас Кейт и Уильям воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

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