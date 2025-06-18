Читатель по губам расшифровал, что сказал младшему брату будущий король Британии (фото)
Родные братья, принц Джордж и принц Луи, мило беседовали во время церемонии Trooping the Colour в минувшие выходные.
11-летний будущий король и его 7-летний брат разговаривали, катаясь в карете, а читатель по губам раскрыл содержание их диалога, пишет The Sun.
Их мама, Кейт Миддлтон, и сестра, принцесса Шарлотта, ехали с другой стороны кареты — в одинаковых аквамариновых нарядах — во время ежегодной церемонии официального дня рождения британского короля. В один момент Луи спросил своего старшего брата: "Стоит ли мне помахать?"
Джордж якобы ответил: "Это тебе решать", прежде чем отметить, что он не может "поверить, как солнечно" на улице. Читатель по губам утверждал, что Луи ответил: "Давайте сделаем это вместе".
Братья, которые были одеты в одинаковые темно-синие костюмы с красными галстуками, впоследствии улыбнулись и помахали зрителям.
После поездки в карете четверка присоединилась к своему отцу, принцу Уильяму, и бабушке и дедушке, королю Чарльзу III и королеве Камилле на балконе Букингемского дворца.
"Национальный гимн. Луи, встань", — сказала Кейт Миддлтон в один момент младшему сыну.
Младший ребенок принца Уильяма имеет репутацию человека, который восхищает всех своим вызывающим поведением на публичных мероприятиях, в частности, высовывая язык и закрывая уши. Между тем Шарлотта неоднократно исправляла поведение своих братьев в течение многих лет.
Напомним, Фокус писал ранее, что:
- Традиционно Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой.
- Кейт Миддлтон посетила Музей Виктории и Альберта, где заинтересовалась своим давним хобби.
Кроме того, принцесса Уэльская считает, что ценности превыше всего, когда речь идет о воспитании троих ее детей.