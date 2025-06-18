Читатель по губам расшифровал, что сказал младшему брату будущий король Британии (фото)

Родные братья, принц Джордж и принц Луи, мило беседовали во время церемонии Trooping the Colour в минувшие выходные.

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11-летний будущий король и его 7-летний брат разговаривали, катаясь в карете, а читатель по губам раскрыл содержание их диалога, пишет The Sun.

Принц Луи снова привлек внимание публики

Их мама, Кейт Миддлтон, и сестра, принцесса Шарлотта, ехали с другой стороны кареты — в одинаковых аквамариновых нарядах — во время ежегодной церемонии официального дня рождения британского короля. В один момент Луи спросил своего старшего брата: "Стоит ли мне помахать?"

Джордж якобы ответил: "Это тебе решать", прежде чем отметить, что он не может "поверить, как солнечно" на улице. Читатель по губам утверждал, что Луи ответил: "Давайте сделаем это вместе".

Братья, которые были одеты в одинаковые темно-синие костюмы с красными галстуками, впоследствии улыбнулись и помахали зрителям.

Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

После поездки в карете четверка присоединилась к своему отцу, принцу Уильяму, и бабушке и дедушке, королю Чарльзу III и королеве Камилле на балконе Букингемского дворца.

"Национальный гимн. Луи, встань", — сказала Кейт Миддлтон в один момент младшему сыну.

Младший ребенок принца Уильяма имеет репутацию человека, который восхищает всех своим вызывающим поведением на публичных мероприятиях, в частности, высовывая язык и закрывая уши. Между тем Шарлотта неоднократно исправляла поведение своих братьев в течение многих лет.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Традиционно Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой.

Кейт Миддлтон посетила Музей Виктории и Альберта, где заинтересовалась своим давним хобби.

Кроме того, принцесса Уэльская считает, что ценности превыше всего, когда речь идет о воспитании троих ее детей.