Читач по губах розшифрував, що сказав меншому братові майбутній король Британії (фото)

Рідні брати, принц Джордж і принц Луї, мило розмовляли під час церемонії Trooping the Colour минулими вихідними.

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11-річний майбутній король та його 7-річний брат розмовляли, катаючись у кареті, а читач по губах розкрив вміст їхнього діалогу, пише The Sun.

Принц Луї знову привернув увагу публіки

Їхня мама, Кейт Міддлтон, та сестра, принцеса Шарлотта, їхали з іншого боку карети — в однакових аквамаринових вбраннях — під час щорічної церемонії офіційного дня народження британського короля. В один момент Луї запитав свого старшого брата: "Чи варто мені помахати?"

Джордж нібито відповів: "Це тобі вирішувати", перш ніж зазначити, що він не може "повірити, як сонячно" надворі. Читач по губах стверджував, що Луї відповів: "Давайте зробимо це разом".

Брати, які були одягнені в однакові темно-сині костюми з червоними краватками, згодом посміхнулися та помахали глядачам.

Королівська сімʼя Великої Британії Фото: Getty Images

Після поїздки в кареті четвірка приєдналася до свого батька, принца Вільяма, та бабусі та дідуся, короля Чарльза III та королеви Камілли на балконі Букінгемського палацу.

"Національний гімн. Луї, встань", — сказала Кейт Міддлтон в один момент меншому сину.

Молодша дитина принца Вільяма має репутацію людини, яка захоплює всіх своєю зухвалою поведінкою на публічних заходах, зокрема, висовуючи язика та закриваючи вуха. Тим часом Шарлотта неодноразово виправляла поведінку своїх братів протягом багатьох років.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Традиційно Кейт Міддлтон порівняли з принцесою Діаною.

Кейт Міддлтон відвідала Музей Вікторії та Альберта, де зацікавилася своїм давнім хобі.

Крім того, принцеса Уельська вважає, що цінності понад усе, коли йдеться про виховання трьох її дітей.