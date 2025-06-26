"Будущий король": принц Джордж поразил людей на закулисной коронации дедушки (видео)

Коронация Чарльза III, состоявшаяся в мае 2023 года, запомнилась не только своим масштабом, но и участием двух будущих монархов. Принц Джордж стал героем вирусного видео, в котором он шагает с поразительной уверенностью, несмотря на юный возраст.

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Короткий клип под названием "Аура принца Джорджа", опубликованный в TikTok, вновь привлек внимание к исторической церемонии, состоявшейся 6 мая 2023 года.

Закулисный момент с участием принца Джорджа, снятый во время коронации короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве, стал вирусным в соцсетях. Короткий клип вновь пробудил интерес к исторической церемонии, состоявшейся 6 мая 2023 года.

На видео видно, как девятилетний Джордж, всего за два месяца до своего 10-летия, в красной мантии целеустремленно шагает рядом с лейтенант-коммандером Робом Диксоном, тогдашним конюшим его отца, принца Уильяма. Этот момент, возможно ускользнувший от зрителей в прямом эфире, показывает, как Джорджа выводят из строя пажей, предположительно для выполнения специальной задачи во время церемонии.

Издание Newsweek отмечает, что маленький принц был назначен одним из четырех пажей, сопровождавших короля Чарльза. Остальные трое были сыновьями близких друзей королевской семьи — Николаса Барклая, Ральфа Толлемаше и Лорда Оливера Чолмонделея. Вместе они помогали нести тяжелую церемониальную мантию монарха, что считается большой честью и ответственностью.

Закулисный момент с участием принца Джорджа, снятый во время коронации короля Чарльза III Фото: TikTok

Видео быстро завоевало внимание пользователей соцсетей, и комментарии под роликом разделились. Одни восхищались сдержанностью и королевской осанкой мальчика:

"Он — аура", "Будущий король. Уже видно", "Такой талантливый", "Станет королем", — писали они.

Другие же восприняли ажиотаж с иронией.

"Никакой ненависти, но он просто ходит. Это даже смешно, если подумать", — отметил один из пользователей.

Церемония 2023 года стала уникальной в новейшей истории Британии. Впервые за десятилетия в ней участвовали сразу два будущих короля: принц Уильям и его сын Джордж. Принц Уэльский сыграл ключевую роль — преклонив колени перед своим отцом, он произнес "Присягу королевской крови", взяв руки Чарльза в свои и поклявшись в верности. Затем он поцеловал отца в щеку, на что тот ответил трогательным: "Спасибо".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Принцесса Уэльская считает, что ценности превыше всего, когда речь идет о воспитании ее детей.

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