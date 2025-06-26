"Майбутній король": принц Джордж вразив людей на закулісній коронації дідуся (відео)

Коронація Чарльза III, що відбулася в травні 2023 року, запам'яталася не тільки своїм масштабом, а й участю двох майбутніх монархів. Принц Джордж став героєм вірусного відео, в якому він крокує з разючою впевненістю, попри юний вік.

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Короткий кліп під назвою "Аура принца Джорджа", опублікований у TikTok, знову привернув увагу до історичної церемонії, що відбулася 6 травня 2023 року.

Закулісний момент за участю принца Джорджа, знятий під час коронації короля Чарльза III у Вестмінстерському абатстві, став вірусним у соцмережах. Короткий кліп знову пробудив інтерес до історичної церемонії, що відбулася 6 травня 2023 року.

На відео видно, як дев'ятирічний Джордж, лише за два місяці до свого 10-річчя, у червоній мантії цілеспрямовано крокує поруч із лейтенант-коммандером Робом Діксоном, тодішнім конюшим його батька, принца Вільяма. Цей момент, який, можливо, вислизнув від глядачів у прямому ефірі, показує, як Джорджа виводять зі строю пажів, імовірно для виконання спеціального завдання під час церемонії.

Видання Newsweek зазначає, що маленького принца призначили одним із чотирьох пажів, які супроводжували короля Чарльза. Решта троє були синами близьких друзів королівської сім'ї — Ніколаса Барклая, Ральфа Толлемаше і Лорда Олівера Чолмонделея. Разом вони допомагали нести важку церемоніальну мантію монарха, що вважається великою честю і відповідальністю.

Закулісний момент за участю принца Джорджа, знятий під час коронації короля Чарльза III Фото: TikTok

Відео швидко завоювало увагу користувачів соцмереж, і коментарі під роликом розділилися. Одні захоплювалися стриманістю і королівською поставою хлопчика:

"Він — аура", "Майбутній король. Вже видно", "Такий талановитий", "Стане королем", — писали вони.

Інші ж сприйняли ажіотаж з іронією.

"Ніякої ненависті, але він просто ходить. Це навіть смішно, якщо подумати", — зазначив один із користувачів.

Церемонія 2023 року стала унікальною в новітній історії Британії. Уперше за десятиліття в ній брали участь одразу два майбутні королі: принц Вільям і його син Джордж. Принц Уельський зіграв ключову роль — ставши на коліна перед своїм батьком, він виголосив "Присягу королівської крові", взявши руки Чарльза у свої та присягнувшись у вірності. Потім він поцілував батька в щоку, на що той відповів зворушливим: "Дякую".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кейт Міддлтон відвідала Музей Вікторії та Альберта, де зацікавилася розділом фотографій — своїм давнім хобі.

Принцеса Уельська вважає, що цінності понад усе, коли йдеться про виховання її дітей.

Також стало відомо, які непристойні подарунки дарувала принцеса Діана своїм дітям. Принцу Вільяму виповнилося 43 роки. Він згадав, як його мама, принцеса Діана, робила свята особливими, зокрема за допомогою кумедних і незручних подарунків.