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Стиль життя Коронація Чарльза III

Букінгемський палац представив перший офіційний портрет Чарльза ІІІ після коронації

Король Чарльз III та королева Камілла, коронація Чарльза III, букінгемський палац
Фото: Getty | Король Чарльз III та королева Камілла

На знімках король та королева позують у повних регаліях, а також із членами своєї родини у тронному залі Букінгемського палацу.

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Після закінчення коронації та урочистих заходів з цієї нагоди Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза III, а також спільний портрет нового монарха та його дружини, королеви Камілли.

На знімку, зробленому відомим британським фотографом Х'юго Бернардом, який багато років тісно співпрацював із королем Чарльзом та королевою Каміллою, в офіційній королівській резиденції, Його Величність позує в парадній мантії, короні, зі скіпетром та державою в руках.

На в другому портеті Чарльз і його дружина в коронах дивляться в камеру, притулившись одне до одного. У підписі до портрета монарх дякує всім, хто розділив з ним цей день.

"Вихідні, присвячені коронації, добігають кінця, і ми з дружиною просто хотіли висловити нашу найщирішу і сердечну подяку всім тим, хто допоміг зробити цю подію такою особливою. Ми віддаємо належну шану незліченній кількості людей, які присвятили свій час і самовідданість тому, щоб урочистості в Лондоні, Віндзорі та інших місцях були максимально щасливими, безпечними та приємними. Всім, хто приєднався до святкування, – чи то вдома, чи на вуличних вечірках та обідах, чи як волонтер у спільнотах – ми дякуємо всім і кожному. Знати, що ми отримуємо вашу підтримку і підбадьорення, і бачити вашу доброту, виражену в різних формах, було найбільшим можливим подарунком коронації, оскільки тепер ми знову присвячуємо своє життя служінню народу Сполученого Королівства, Королівств і Співдружності", – йдеться в публікації.

Ще на одному знімку зображені Чарльз та Камілла у повних регаліях поруч із високопоставленими членами королівської родини. Принц і принцеса Уельські, герцог та герцогиня Единбурзькі, королівська принцеса та віце-адмірал сер Тім Лоуренс, герцог Кентський, Глостери та принцеса Олександра сфотографовані у тронному залі Букінгемського палацу поруч із монархом.

Раніше Х'юго Бернард зробив знамениті весільні фотографії тодішнього принца Уельського та Камілли Паркер Боулз у Віндзорському замку (2005 рік), а 2011-го був автором офіційних весільних фотографій принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Букінгемському палаці.

Раніше Фокус писав, скільки приблизно обійшлася коронація Чарльза III, яка відбулася 6 травня.