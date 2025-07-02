Впервые за 115 лет: Кейт Миддлтон удостоилась особой чести от короля Чарльза

Король Великобритании Чарльз III предоставил принцу Уильяму и Кейт Миддлтон право выдавать королевские ордера, что является значительным повышением их имеющихся королевских обязанностей.

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До сих пор принц и принцесса Уэльские не могли вручать эту престижную награду предприятиям, брендам и людям, которых они поддерживают. Согласно веб-сайту королевской семьи, "Королевский ордер на назначение" — это "знак признания" для тех, кто "регулярно поставлял товары или услуги королевскому двору".

Нынешним владельцам королевского ордера предоставлено время до конца месяца, чтобы подать заявку на сохранение своего желаемого статуса. Те, кто желает получить новые ордера от супругов, смогут подать заявки в начале 2026 года.

"Их Королевские Высочества рады возможности признать и отметить британскую промышленность, креативность и навыки путем выдачи ордеров", — заявил сэр Ян Патрик, личный секретарь принца Уильяма.

Чтобы получить ордер, компания должна была поставлять товары королевской семье в течение пяти из последних семи лет. В частности, она должна демонстрировать высокие стандарты качества, обслуживания и практику устойчивого развития.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

В настоящее время существует 800 владельцев ордеров, среди которых компании варьируются от производителей продуктов питания и ресторанов до портных, отелей и т.д.

Более того, отдельные поставщики услуг имеют возможность получать ордера, а недавно королева Камилла наградила этой честью своего личного парикмахера Джо Гансфорд.

Кейт Миддлтон станет первой принцессой Уэльской за 115 лет, которая получит эту многовековую честь. Последней принцессой Уэльской, которой было разрешено выдавать королевские ордера, была королева Мария, до того, как ее муж, Георг V, стал монархом в 1910 году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

В то время как Чарльз выдал ордера в 1980 году как принц Уэльский, его тогдашняя жена, покойная принцесса Диана, не получила этой чести.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

За два месяца до трагической автомобильной аварии, которая унесла жизнь принцессы Дианы в Париже, она провела свой последний день рождения в Лондоне.

Когда принц Уильям и Кейт Миддлтон остались наедине с момента их серьезного разрыва весной 2007 года, они договорились об одной вещи, которую впоследствии воплотили в жизнь.

Кроме того, Букингемский дворец всерьез опасался за жизнь Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с раком и начал готовить план на случай ее смерти.