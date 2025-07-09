У прикрасах принцеси Діани: Кейт Міддлтон вразила образами на зустрічі з Макронами (фото)

Кейт Міддлтон та принц Вільям приймали в Букінгемському палаці президента Франції Еммануеля Макрона та його дружину, першу леді Бріжит. Подружжя з Парижа прибуло до Лондона з офіційним візитом.

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Принцеса Уельська обрала для виходу елегантну пастельну сукню від Christian Dior та капелюшок від британської модистки Джесс Колетт, коли прибула на авіабазу Нортгольт разом із принцом Вільямом. Цей вибір вдало поєднує французьких та англійських дизайнерів у стилі єдності, а жакет Christian Dior був натхненний оригінальним творінням самого Крістіана Діора 1947 року. Про це пише Tatler.

Майбутня королева Великої Британії уклала волосся у вільні хвилі для виходу та зробила легкий натуральний макіяж. Свій образ Кетрін доповнила перловим намистом, яке належало покійній королеві Єлизаветі ІІ, та сережками, які колись носила покійна принцеса Діана. Тим часом її чоловік був у класному темно-синьому костюмі, як і король Чарльз ІІІ.

Бріжит Макрон продемонструвала світлу сукню з довгими рукавами. Перша леді Франції носила клатч, тримаючи свого чоловіка за руку.

Бріжит та Еммануель Макрони прибули до Лондона з офіційним візитом Фото: Getty Images

Після прибуття до Віндзора король Чарльз ІІІ і королева Камілла офіційно привітали пару з Франції, а також пролунав королівський салют у Домашньому парку у Віндзорі та в Лондонському Тауері.

Згодом відбувся традиційний бенкет у Віндзорському замку, на який гості прибули у вишуканих вбраннях. Зокрема, Кейт Міддлтон демонструвала тіару "Вузлики кохання", яка колись належала принцесі Діані.

Майбутня королева зʼявилася в довгій вишневій сукні Givenchy, червоній накидці від Sarah Burton та туфлях Jimmy Choo, а принц Вільям вийшов у світ у фраку з орденами й відзнаками, серед яких — Орден Підв'язки.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Король Великої Британії Чарльз ІІІ надав принцу Вільяму та Кейт Міддлтон право видавати королівські ордери.

Під час розставання Кейт Міддлтон та принц Вільям домовилися про одну річ.

Крім того, за два місяці до трагічної автомобільної аварії, яка забрала життя принцеси Діани в Парижі, вона провела свій останній день народження в Лондоні.