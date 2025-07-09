В украшениях принцессы Дианы: Кейт Миддлтон поразила образами на встрече с Макронами (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям принимали в Букингемском дворце президента Франции Эммануэля Макрона и его жену, первую леди Брижит. Супруги из Парижа прибыли в Лондон с официальным визитом.

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Принцесса Уэльская выбрала для выхода элегантное пастельное платье от Christian Dior и шляпку от британской модистки Джесс Колетт, когда прибыла на авиабазу Нортгольт вместе с принцем Уильямом. Этот выбор удачно сочетает французских и английских дизайнеров в стиле единства, а жакет Christian Dior был вдохновлен оригинальным творением самого Кристиана Диора 1947 года. Об этом пишет Tatler.

Будущая королева Великобритании уложила волосы в свободные волны для выхода и сделала легкий натуральный макияж. Свой образ Кэтрин дополнила жемчужным ожерельем, которое принадлежало покойной королеве Елизавете II, и серьгами, которые когда-то носила покойная принцесса Диана. Между тем ее муж был в темно-синем костюме, как и король Чарльз III.

Брижит Макрон продемонстрировала светлое платье с длинными рукавами. Первая леди Франции носила клатч, держа своего мужа за руку.

Брижит и Эммануэль Макроны прибыли в Лондон с официальным визитом Фото: Getty Images

По прибытии в Виндзор король Чарльз III и королева Камилла официально поздравили пару из Франции, а также прозвучал королевский салют в Домашнем парке в Виндзоре и в Лондонском Тауэре.

Впоследствии состоялся традиционный банкет в Виндзорском замке, на который гости прибыли в изысканных нарядах. В частности, Кейт Миддлтон демонстрировала тиару "Узелки любви", которая когда-то принадлежала принцессе Диане.

Будущая королева появилась в длинном вишневом платье Givenchy, красной накидке от Sarah Burton и туфлях Jimmy Choo, а принц Уильям вышел в свет во фраке с орденами и знаками отличия, среди которых — Орден Подвязки.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Король Великобритании Чарльз III предоставил принцу Уильяму и Кейт Миддлтон право выдавать королевские ордера.

Во время расставания Кейт Миддлтон и принц Уильям договорились об одной вещи.

Кроме того, за два месяца до трагической автомобильной аварии, которая унесла жизнь принцессы Дианы в Париже, она провела свой последний день рождения в Лондоне.