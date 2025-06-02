Принц Гарри решился сменить фамилию, но есть один нюанс

Принц Гарри задумался о том, чтобы взять себе другую фамилию, и решил посоветоваться со своим дядей Чарльзом, графом Спенсером, братом покойной принцессы Дианы.

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Об этом пишет Daily Mail.

По словам инсайдеров, герцог Сассекский активно изучал способы взять фамилию своей матери, отказавшись от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую использовали его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет. С этой целью он провел разговор с дядей, чьей родовой резиденцией является Элторп в Нортгемптоншире.

Однако инициатива может закончиться неудачей, поскольку существуют непреодолимые юридические препятствия.

"У них состоялся очень дружеский разговор, и Спенсер посоветовал ему не делать такого шага", — сказал друг Гарри.

Тот факт, что принц Гарри обсуждал эту тему с Чарльзом Спенсером, по мнению обозревателей, свидетельствует о глубоком разладе с его королевской семьей.

Чарльз Спенсер, дядя принца Гарри Фото: instagram.com/charles.earl.spencer

Маунтбеттен-Виндзор — фамилия, доступная потомкам покойной королевы Елизаветы и принца Филиппа. Она объединяет фамилию королевской семьи Виндзор и фамилию герцога Эдинбургского.

В свидетельствах о рождении дети герцога и герцогини Сассекских записаны как Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

"Меган решила, что ее настоящая цель в жизни — быть Дианой," — говорит биограф Том Бауэр. Если бы смена имени прошла успешно, дочь Меган, которая, как полагают, встречалась с королем только один раз, стала бы Лилибет Дианой Спенсер, более полной данью уважения покойной матери Гарри.

Этот шаг был бы особенно болезненным для короля Чарльза, который дорожит фамилией Маунтбеттен так же, как и его отец.

Наставник принца Филиппа, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский, также оказал сильное влияние на своего внучатого племянника, будущего короля Чарльза. Филипп принял фамилию Маунтбеттен, когда стал натурализованным британским подданным и отказался от греческого и датского королевского титула в 1947 году.

Королева и Филипп решили в 1960 году, что они хотели бы, чтобы их собственные прямые потомки были известны как Маунтбеттен-Виндзор.

Имена и титулы являются крайне деликатной темой для герцога и герцогини Сассекских. Им королева Елизавета дала титулы Гарри и Меган в день их свадьбы в 2018 году. Недавно Маркл заявила о том, что ее фамилия — Сассекская.

Арчи, которому сейчас шесть лет, и Лилибет, которой на днях исполнится четыре, были названы принцем и принцессой Сассекскими на странице линии наследования официального сайта королевской семьи. Они — шестой и седьмая в очереди на престол. Ранее они были указаны как Мастер Арчи Маунтбеттен-Виндзор и Мисс Лилибет Маунтбеттен-Виндзор.

Меган Маркл с детьми Фото: Meghan/Instagram

Правила, регулирующие титулы королевских детей, были установлены Георгом V — дедом королевы Елизаветы — в 1917 году.

Арчи и Лилибет не были принцем и принцессой при рождении, поскольку они не являлись внуками монарха, но получили право на эти титулы, когда король Чарльз взошел на престол.

Ранее Фокус писал, что:

Меган Маркл снова высмеяли. В этот раз причиной критики послужило неправдоподобое фото герцогини.

Недавно она надела на маленькую Лилибет костюм пчеловода.

Мы также писали, что Меган Маркл сказала в записке, которую оставила в самолете.