Садовод на все руки: Меган Маркл высмеяли за неправдоподобное фото

Меган Маркл, которая в последнее время часто выкладывает видео из своего сада в Монтесито, где собирает цветы, ягоды и фрукты с овощами, снова оказалась под шквалом критики в соцсетях.

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Причиной этого стало свежее фото на странице ее лайфстайл бренда в Instagram.

43-летняя герцогиня Сассекская опубликовала милое изображение бигля Мии, обнюхивающей корзину со свежими продуктами, якобі выращенными Меган.

"Неофициальный инспектор качества утреннего садового урожая", — говорится в подписи.

Собака Меган Маркл инспектирует свежий урожай Фото: aseverofficial

Миа зарылась лицом в "урожай", состоящий из брокколи, моркови, кукурузы, красного перца и кабачков, а также зеленого лука и ассортимента свежей зелени.

Но внимательные пользователи социальных сетей тут же заявили, что в ее фруктах и ​​овощах есть что-то подозрительное, включая отсутствие грязи на них и время года, когда они были собраны.

"Хм. Она так хороша в садоводстве, что может выращивать все из всех сезонов одновременно, "Я никогда не видел овощей такими чистыми после сбора урожая", "И все идеально чисто. Она также единственный человек за пределами кукурузного пояса США, который собирает кукурузу в мае?", "Кто собирает кукурузу в мае? Для тыквы и перца тоже довольно рано", "Единственное место, где я вижу все это в сезон — это отдел овощей в продуктовом магазине", — пишут в комментариях.

Согласно California Farmland Trust, кукурузу обычно собирают с июня по сентябрь, а вот брокколи созревает гораздо раньше в этом году, по данным Центра исследований и информации об овощах.

Последняя публикация на странице As Ever в социальных сетях появилась на следующий день после того, как Меган сообщила, что планирует "сделать шаг назад, чтобы оценить", чего этот бренд достиг за первый год своего существования, и каким он может стать в будущем.

Не так давно она заявила, что, возможно, никогда больше не пополнит запасы своего знаменитого джема — одного из многих домашних продуктов, которые она продавала под брендом As Ever. Новые продукты также не появятся в продаже до первого квартала 2026 года.

Меган также обмолвилась, что хочет попробовать себя в индустрии моды. Однако пока не стала уточнять, что это будет.

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