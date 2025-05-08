Катастрофические ожоги: фанатка Меган Маркл хочет отсудить у нее $10 млн

Робин Патрик из Мэриленда заявила, что соли для ванн As Ever, лайфстайл-бренда Меган Маркл, вызвали у нее катастрофические ожоги, и угрожает подать в суд на герцогиню Сассекскую.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка, страдающая диабетом, поделилась ужасающими фотографиями своих ног в качестве доказательства того, что рецепт герцогини Сассекской в ​​передаче "С любовью, Меган" на Netflix "несовершенен и опасен" и должен был сопровождаться предупреждением.

Воспользовавшись рецептом еще в марте, Робин говорит, что получила 18 ожогов, у нее до сих пор есть язвы, и ее тело все еще чувствует себя так, будто "горит изнутри".

Рецепт соли для ванны, приготовленной Меган, уже вызвал опасения у экспертов в области здравоохранения. Они рассказали журналистам, что при неправильном приготовлении она может обжечь кожу, и обратили внимание на то, что герцогиня не отмерила ингредиенты, за исключением того, что в ее рецепте нужно было "довольно много" соли.

Робин Патрик отправила письмо Меган Маркл, Netflix и Archewell Productions, где описала полученные ею серьезные травмы и посттравматическое стрессовое расстройство после теплой ванны. Она требует "минимум" $75 000 для покрытия медицинских расходов, связанных с лечением ее предполагаемых травм, а также $10 миллионов, обвиняя Меган и создателей шоу в "безрассудном пренебрежении общественной безопасностью".

В свою очередь адвокат жены принца Гарри заявил, что Робин должна была знать о рисках использования английской соли диабетиками:

"Использование соли Эпсома противопоказано лицам с диабетом, за исключением случаев, когда это рекомендовано врачом. Как признается в вашем письме, обязанность проявлять осторожность требует "предсказуемой" травмы. Невозможно было предвидеть, что вы проигнорируете инструкции на упаковке соли Эпсома, пытаясь приготовить и использовать собственную соль для ванн. По этой отдельной причине не может быть предъявлено никаких претензий о халатности к кому-либо, кто участвовал в производстве или распространении сериала".

Патрик отмечает, что готова урегулировать вопрос вне суда, но адвокат Меган ответил, что у нее вообще не должно быть никаких претензий.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл публично использует своих детей, в отличие от Кейт Миддлтон. Мы также рассказывали, как она попалась на лжи.