Катастрофічні опіки: фанатка Меган Маркл хоче відсудити в неї $10 млн
Робін Патрік з Мериленда заявила, що солі для ванн As Ever, лайфстайл-бренду Меган Маркл, спричинили в неї катастрофічні опіки, і погрожує подати до суду на герцогиню Сассекську.
Про це повідомляє Daily Mail.
Дівчина, яка страждає на діабет, поділилася жахливими фотографіями своїх ніг як доказом того, що рецепт герцогині Сассекської в передачі "З любов'ю, Меган" на Netflix "недосконалий і небезпечний", його мало супроводжувати попередження.
Скориставшись рецептом ще в березні, Робін каже, що отримала 18 опіків, у неї досі є виразки, і її тіло все ще почувається так, ніби "горить зсередини".
Рецепт солі для ванни, що приготувала Меган, уже викликав побоювання в експертів у галузі охорони здоров'я. Вони розповіли журналістам, що при неправильному приготуванні вона може обпекти шкіру, і звернули увагу на те, що герцогиня не відміряла інгредієнти, за винятком того, що в її рецепті потрібно було "досить багато" солі.
Робін Патрік надіслала листа Меган Маркл, Netflix і Archewell Productions, де описала отримані нею серйозні травми і посттравматичний стресовий розлад після теплої ванни. Вона вимагає "щонайменше" $75 000 для покриття медичних витрат, пов'язаних із лікуванням її ймовірних травм, а також $10 мільйонів, звинувачуючи Меган і творців шоу в "нерозважливому нехтуванні громадською безпекою".
Натомість адвокат дружини принца Гаррі заявив, що Робін мала знати про ризики використання англійської солі діабетиками:
"Використання солі Епсома протипоказано особам з діабетом, за винятком випадків, коли це рекомендовано лікарем. Як зізнається у вашому листі, обов'язок проявляти обережність вимагає "передбачуваної" травми. Неможливо було передбачити, що ви проігноруєте інструкції на пакуванні солі Епсома, намагаючись приготувати і використовувати власну сіль для ванн. З цієї окремої причини не може бути пред'явлено жодних претензій щодо недбалості до будь-кого, хто брав участь у виробництві або розповсюдженні серіалу".
Патрік зазначає, що готова врегулювати питання поза судом, але адвокат Меган відповів, що в неї взагалі не повинно бути жодних претензій.
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