"Живой Нострадамус" предупредил о неудачах, которые вскоре обрушатся на Меган Маркл

38-летний бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого за ряд сбывшихся предсказаний называют "живым Нострадамусом", раскрыл, какие испытания в ближайшем будущем ждут Меган Маркл, жену принца Гарри.

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Свои прогнозы он озвучил в беседе с Daily Mail.

Герцогиня Сассекская недавно запустила свое кулинарное шоу "С любовью, Меган", первый сезон которого провалился, а также презентовала лайф-стайл бренд As Ever, продукция которого уже получила не очень хорошие отзывы. Кроме того, некоторые клиенты остались разочарованы тем, что их заказы были отменены из-за перепродажи.

По словам Саломе, проблемы будут преследовать жену принца Гарри и в будущем. Так, он видит "растущий конфликт" между Меган и Netflix, который в конечном итоге приведет к разрыву деловых отношений, "еще больше логистических неудач" для As Ever и новую волну критики, что в конечном итоге поставит под угрозу репутацию бренда.

"Ее имидж столкнется с самым суровым испытанием к концу 2025 года. [Я] предвижу взрывные откровения от бывших сотрудников или экс-партнеров. Критика достигнет точки кипения, и Меган в ответ уйдет в тень в течение 2026 года", – отметил экстрасенс.

Бразилец полагает, что до этого момента она выпустит новое шоу, которое "предложит грубое и честное изображение эмоциональных шрамов, оставленных монархией и пристальным вниманием СМИ". Но затем растущий конфликт, о котором он упомянул, "усилится к середине 2026 года, что приведет к окончательному разрыву".

Атос Саломе

Саломе видит, что Маркл в конечном итоге перейдет на Apple TV+ или "новую азиатскую платформу".

Что касается ее бренда, то Атос полагает, что Меган в ближайшем будущем выпустит линию товаров для дома, которая будет "основана на традициях предков, с которыми она столкнется во время познавательной поездки в Южную Европу".

"Италия или Греция? Порталы не раскрываются, но символы указывают на Средиземноморье", — добавил он

После ее "ухода из центра внимания" в 2026 году Саломе предсказывает, что она "вновь появится" в том же году с новым "фокусом".

"Ее фокус сместится в сторону социальных проблем, в частности, образования девочек и психического здоровья женщин", — продолжил он.

Фото: Скриншот

В будущем герцогиня может вернуться на экраны.

"Никаких блокбастеров, никаких красных дорожек. Вместо этого независимый фильм, снятый известной женщиной-режиссером – возможно, европейской или иранской – ознаменует ее возвращение к камере. Ее роль? Женщина, которая отказывается от привилегированной жизни, чтобы заново открыть свою сущность. Метафора? Конечно. Признание? Вполне возможно. Ее игра удивит критиков и поместит ее на радар Канн или Венеции в 2027 году", – предсказывает экстрасенс.

Под конец он добавил, что Меган сосредоточится на "гуманитарном начинании" и "погрузится в низовой проект в Африке или Южной Азии, начав осторожно в 2026 году":

"Через несколько лет это станет ее самым значимым и преобразующим наследием. Все это написано в ее скрытой Каббале. Но пойдет ли она по этому пути, зависит от нее. Я просто раскрываю карту ее судьбы".

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл снова нарушила запрет принца Гарри на публикацию фото их детей.