"Живий Нострадамус" попередив про невдачі, що незабаром очікують на Меган Маркл

38-річний бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого за низку справджених передбачень називають "живим Нострадамусом", розкрив, які випробування в найближчому майбутньому чекають на Меган Маркл, дружину принца Гаррі.

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Свої прогнози він озвучив у бесіді з Daily Mail.

Герцогиня Сассекська нещодавно запустила своє кулінарне шоу "З любов'ю, Меган", перший сезон якого провалився, а також презентувала лайф-стайл бренд As Ever, продукція якого вже отримала не дуже гарні відгуки. Крім того, деякі клієнти залишилися розчаровані тим, що їхні замовлення були скасовані через перепродаж.

За словами Саломе, проблеми переслідуватимуть дружину принца Гаррі і в майбутньому. Так, він бачить "зростаючий конфлікт" між Меган і Netflix, який зрештою призведе до розриву ділових відносин, "ще більше логістичних невдач" для As Ever і нову хвилю критики, що зрештою поставить під загрозу репутацію бренду.

"Її імідж зіткнеться з найсуворішим випробуванням до кінця 2025 року. [Я] передбачаю вибухові одкровення від колишніх співробітників або експартнерів. Критика досягне точки кипіння, і Меган у відповідь піде в тінь протягом 2026 року", — зазначив екстрасенс.

Бразилець вважає, що до цього моменту вона випустить нове шоу, яке "запропонує грубе і чесне зображення емоційних шрамів, залишених монархією і пильною увагою ЗМІ". Але потім зростаючий конфлікт, про який він згадав, "посилиться до середини 2026 року, що призведе до остаточного розриву".

Атос Саломе

Саломе бачить, що Маркл зрештою перейде на Apple TV+ або "нову азіатську платформу".

Що стосується її бренду, то Атос вважає, що Меган у найближчому майбутньому випустить лінію товарів для дому, яка буде "заснована на традиціях предків, з якими вона зіткнеться під час пізнавальної поїздки в Південну Європу".

"Італія чи Греція? Портали не розкриваються, але символи вказують на Середземномор'я", — додав він

Після її "відходу з центру уваги" 2026 року Саломе пророкує, що вона "знову з'явиться" того ж року з новим "фокусом".

"Її фокус зміститься в бік соціальних проблем, зокрема, освіти дівчаток і психічного здоров'я жінок", — продовжив він.

Фото: Скриншот

У майбутньому герцогиня може повернутися на екрани.

"Ніяких блокбастерів, ніяких червоних доріжок. Натомість незалежний фільм, знятий відомою жінкою-режисеркою — можливо, європейською чи іранською — ознаменує її повернення до камери. Її роль? Жінка, яка відмовляється від привілейованого життя, щоб заново відкрити свою сутність. Метафора? Звичайно. Визнання? Цілком можливо. Її гра здивує критиків і помістить її на радар Канн або Венеції у 2027 році", — пророкує екстрасенс.

Під кінець він додав, що Меган зосередиться на "гуманітарному починанні" і "зануриться в низовий проєкт в Африці або Південній Азії, розпочавши обережно 2026 року":

"Через кілька років це стане її найбільш значущою і перетворюючою спадщиною. Усе це написано в її прихованій Каббалі. Але чи піде вона цим шляхом, залежить від неї. Я просто розкриваю карту її долі".

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл знову порушила заборону принца Гаррі на публікацію фото їхніх дітей.