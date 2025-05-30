Садівниця на всі руки: Меган Маркл висміяли за неправдоподібне фото

Меган Маркл, яка останнім часом часто викладає відео зі свого саду в Монтесіто, де збирає квіти, ягоди і фрукти з овочами, знову опинилася під шквалом критики в соцмережах.

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Причиною цього стало свіже фото на сторінці її лайфстайл бренду в Instagram.

43-річна герцогиня Сассекська опублікувала миле зображення бігля Мії, що обнюхує кошик зі свіжими продуктами, нібито вирощеними Меган.

"Неофіційний інспектор якості ранкового садового врожаю", — йдеться у підписі.

Собака Меган Маркл інспектує свіжий урожай Фото: aseverofficial

Міа зарилася обличчям у "врожай", що складався з броколі, моркви, кукурудзи, червоного перцю і кабачків, а також зеленої цибулі та асортименту свіжої зелені.

Але уважні користувачі соціальних мереж одразу ж заявили, що в її фруктах і овочах є щось підозріле, включно з відсутністю бруду на них і порою року, коли вони були зібрані.

"Хм. Вона така хороша в садівництві, що може вирощувати все з усіх сезонів одночасно, "Я ніколи не бачив овочів такими чистими після збору врожаю", "І все ідеально чисто. Вона також єдина людина за межами кукурудзяного поясу США, яка збирає кукурудзу в травні?", "Хто збирає кукурудзу в травні? Для гарбуза і перцю теж досить рано", "Єдине місце, де я бачу все це в сезон — це відділ овочів у продуктовому магазині", — пишуть у коментарях.

Згідно з California Farmland Trust, кукурудзу зазвичай збирають із червня до вересня, а ось броколі дозріває набагато раніше цього року, за даними Центру досліджень та інформації про овочі.

Остання публікація на сторінці As Ever у соціальних мережах з'явилася наступного дня після того, як Меган повідомила, що планує "зробити крок назад, щоб оцінити", чого цей бренд досяг за перший рік свого існування, і яким він може стати в майбутньому.

Не так давно вона заявила, що, можливо, ніколи більше не поповнить запаси свого знаменитого джему — одного з багатьох домашніх продуктів, які вона продавала під брендом As Ever. Нові продукти також не з'являться в продажу до першого кварталу 2026 року.

Меган також обмовилася, що хоче спробувати себе в індустрії моди. Однак поки не стала уточнювати, що це буде.

Раніше Фокус писав, що:

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"Живий Ноастрадамус" Атос Саломе пророкує дружині принца Гаррі важкі часи як в особистому житті, так і в її бізнесі.

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