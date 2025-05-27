Меган Маркл надела на свою дочь костюм пчеловода (видео)

Жена принца Гарри Меган Маркл продолжает продвигать свой аккаунт в Instagram, а вместе с ним и свою популярность, используя детей.

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Герцогиня Сассекская опубликовала в соцсети новое видео с трехлетней дочерью, принцессой Лилибет.

На записи она в защитном костюме пчеловода ведет дочь к ульям. Девочка тоже одета в такой же костюм. Затем жена принца Гарри достает рамку с сотами с медом облепленную насекомыми и показывает ее дочери.

Уже на кухне она вырезает кусок соты, который потом помещает в чистую стеклянную банку и заливает все жидким медом.

"Посмотрите на все эти свежие соты! Собираю мед с моим маленьким медвежонком. (Как мать, так и дочь; она даже носит мои перчатки)", – говорится в подписи.

Комментарии к публикации герцогиня традиционно закрыла.

Ранее принц Гарри выражал свое недовольство тем, что его жена слишком активно стала "светить" их сына, принца Арчи, и сестру, принцессу Лилибет, на публике. В Букингемском дворце тоже считают такое поведение Меган недопустимым.

Она же, в свою очередь, не обращает на это никакого внимания и продолжает радовать почти три миллиона подписчиков новыми фото и видео с сыном и дочерью.

Ранее Фокус писал, что:

Меган Маркл в годовщину свадьбы показала новые фото с детьми. Герцогиня Сассекская отпраздновала семь лет брака с младшим сыном британского короля Чарльза ІІІ 19 мая.

Перед свадьбой британская королева отчитала Меган Маркл.

Мы также рассказывали, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон практически никогда не говорят о принце Гарри.