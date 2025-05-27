Меган Маркл одягла на свою доньку костюм бджоляра (відео)

Дружина принца Гаррі Меган Маркл продовжує просувати свій акаунт в Instagram, а разом з ним і свою популярність, використовуючи дітей.

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Герцогиня Сассекська опублікувала в соцмережі нове відео з трирічною донькою, принцесою Лілібет.

На записі вона в захисному костюмі бджоляра веде доньку до вуликів. Дівчинка теж одягнена в такий самий костюм. Потім дружина принца Гаррі дістає рамку зі стільниками з медом обліплену комахами і показує її доньці.

Уже на кухні вона вирізає шматок стільника, який потім поміщає в чисту скляну банку і заливає все рідким медом.

"Подивіться на всі ці свіжі стільники! Збираю мед із моїм маленьким ведмежатком. (Як мати, так і дочка; вона навіть носить мої рукавички)", — йдеться у підписі.

Коментарі до публікації герцогиня традиційно закрила.

Раніше принц Гаррі висловлював своє невдоволення тим, що його дружина занадто активно почала "світити" їхнього сина, принца Арчі, і сестру, принцесу Лілібет, на публіці. У Букінгемському палаці теж вважають таку поведінку Меган неприпустимою.

Вона ж, своєю чергою, не звертає на це жодної уваги і продовжує радувати майже три мільйони підписників новими фото і відео з сином і донькою.

Раніше Фокус писав, що:

Меган Маркл у річницю весілля показала нові фото з дітьми. Герцогиня Сассекська відсвяткувала сім років шлюбу з молодшим сином британського короля Чарльза ІІІ 19 травня.

Перед весіллям британська королева відчитала Меган Маркл.

Ми також розповідали, чому принц Вільям і Кейт Міддлтон практично ніколи не говорять про принца Гаррі.