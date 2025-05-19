Королева Єлизавета II насварила Меган Маркл перед весіллям: що її розлютило

Про склочний характер Меган Маркл, через який у неї постійно виникали конфлікти з королівською сім'єю і співробітниками палацу, говорять багато і давно. Однак Кеті Ніколл, біографка монаршої сім'ї, у своїй новій стрічці "Нові королівські особи" розповіла ще один неприємний факт про герцогиню Сассекську.

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Про це пише Daily Mail.

Під час підготовки до весілля колишньої американської акторки і принца Гаррі Меган опинилася в ситуації, коли їй зробила зауваження сама Єлизавета II. Це сталося, коли Меган вирушила до Віндзорського замку на дегустацію весільного меню і в підсумку вступила в напружену перепалку з одним зі співробітників.

"Меган була в замку, щоб спробувати деякі страви, і сказала одному з організаторів, що може спробувати яйце. Вона дуже засмутилася, сказавши, що страва має бути веганською і макробіотичною", — пише Ніколл.

Про сварку дізналася королева, яка одразу ж зайнялася вирішенням цього питання.

"Раптом королева увійшла і сказала: "Меган, у цій сім'ї ми не розмовляємо з людьми таким чином", — ідеться в книзі.

Це далеко не вперше, коли 43-річну Маркл звинувачують у "важких" стосунках з персоналом палацу. У лютому британський журналіст Том Квінн стверджував, що вона дістала прізвисько "Герцогиня Труднощів" до того, як вона та її чоловік принц Гаррі полишили свої королівські обов'язки й переїхали до США 2020 року.

Фото: Getty Images

"Вона могла бути важкою, тому що їй було важко жити — вона намагалася знайти свій шлях і розібратися в тонкощах середньовічної, лабіринтової системи", — розповів Квінну співробітник палацу на умовах анонімності.

Її також називали "містичною Мег" через її "нові ейджеві" погляди, які вважалися "настільки зрілими".

"Зовсім не зі своєї вини Меган не завжди була гарною у стосунках зі своїм персоналом — вона просто не звикла до цього, як Гаррі. Одного разу вона була дуже доброзичливою, можливо, навіть надто доброзичливою, обіймала персонал і намагалася потоваришувати з ними, а наступної хвилини її дратувало те, що вони не реагували миттєво в будь-який час дня і ночі", — додав він.

Маркл також звинувачували у знущаннях над молодим членом палацового персоналу 2018 року. Було навіть ініційовано внутрішнє розслідування.

Сама герцогиня подібні звинувачення на свою адресу заперечує і неодноразово заявляла, що подібні вкидання — спроба королівської сім'ї очорнити її та помститися за те, що вони з принцом Гаррі поїхали до США.

Раніше Фокус писав про нові деталі сварки Меган Маркл і Кейт Міддлтон, а також розповідав, що брат герцогині Сассекської розкрив ще одну її брехню.