Брат Меган Маркл розкрив ще одну її брехню

Меган Маркл та її стосунки з родичами не раз ставали предметом обговорення в ЗМІ. Дружина принца Гаррі не спілкується з батьком і зведеною сестрою, а тепер у неї з'явилася ще одна неприємність у вигляді зведеного брата, який пише книгу про неї. 58-річний Томас Маркл-молодший обіцяє розкрити чимало фактів про сестру, і перші вже озвучив ще до виходу мемуарів.

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Про них він розповів виданню Mirror.

Зокрема, чоловік спростував слова Меган про те, що вона зростала в бідності та харчувалася їжею з фастфуду або замовляла доставку.

"Це просто ще одна з безглуздих історій, які вона продала королівській родині, щоб викликати співчуття. Ми не були бідними. Їй не доводилося витрачати $4,99 у салат-барі Sizzler's", — заявив Томас.

Томас Маркл-мол. Фото: Скриншот

Критики раніше вказували, що Маркл виросла в комфорті в каліфорнійському передмісті Вудленд-Гіллз для середнього класу. Вона жила з батьком у будинку, який Томас Маркл, удостоєний премії "Еммі" режисер з освітлення, купив незадовго до народження доньки 1981 року.

Він відправив її до приватної школи Little Red Schoolhouse у Голлівуді, серед колишніх учнів якої — Елізабет Тейлор і Джуді Гарланд, де персонал щотижня годує дітей шістьма різними видами органічних овочів зі шкільного саду.

Коли Меган було дев'ять років, Маркл-старший виграв у лотерею $750 тисяч, і ці гроші допомогли йому відправити доньку до католицької школи Immaculate Heart з річним внеском $16 тисяч, однієї з найкращих у Лос-Анджелесі.

Маркл-молодший, який зараз живе на Філіппінах з 80-річним батьком, пише книжку про сестру та її дитинство, щоб задовольнити інтерес публіки і забезпечити фінансову подушку безпеки від продажу своїх спогадів.

"Коли моя книжка буде закінчена, о, її дуже швидко розхапають, тому що вона вже на підході. Я працюю над нею. Вона вийде, і вона буде гарною", — запевняє автор.

У нього — далекосяжні плани. Томас навіть очікує, що його книга про знамениту сестру ляже в основу інших творів:

"Я справді хочу зробити спін-офф книги, а коли її прочитають, буде документальний фільм. Я не жадібна людина, справа не в грошах — справа в принципі".

Маркл-молодший у минулому був дуже критичним щодо Меган, звинувачуючи її в тому, що вона розповідає "нісенітницю" про дитинство у своєму новому серіалі Netflix "З любов'ю, Меган".

"Можливо, це перший раз, коли я відчув жалість і збентеження за неї", — сказав він журналісту Кевіну О'Саллівану.

Коли його запитали, чи дивився його батько шоу, Томас відповів:

"У мене не було достатньої кількості серцевих ліків, щоб він міг його подивитися. Я не хотів, щоб він відкинув копита. Тому мені довелося б знову отримати рецепт, перш ніж я дозволив би йому його подивитися".

Томас Маркл-мол розкриває секрети своєї знаменитої сестри

Меган Маркл перестала спілкуватися з батьком у 2018 році, незадовго до весілля з принцом Гаррі. Вона не кличе його в гості і не познайомила з онуками, незважаючи на всі його прохання.

Раніше Фокус писав, що сестра Меган Маркл зробила гучну заяву про принца Гаррі і почала проти неї нову війну.