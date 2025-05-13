Брат Меган Маркл раскрыл еще одну ее ложь

Меган Маркл и ее отношения с родственниками не раз становились предметом обсуждения в СМИ. Жена принца Гарри не общается с отцом и сводной сестрой, а теперь у нее появилась еще одна неприятность в виде сводного брата, который пишет книгу о ней. 58-летний Томас Маркл-младший обещает раскрыть немало фактов о сестре, и первые уже озвучил еще до выхода мемуаров.

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О них он рассказал изданию Mirror.

В частности, мужина опроверг слова Меган о том, что она росла в бедности и питалась едой из фастфуда или заказывала доставку.

"Это просто еще одна из нелепых историй, которые она продала королевской семье, чтобы вызвать сочувствие. Мы не были бедными. Ей не приходилось тратить $4,99 в салат-баре Sizzler's", – заявил Томас.

Томас Маркл-мл Фото: Скриншот

Критики ранее указывали, что Маркл выросла в комфорте в калифорнийском пригороде Вудленд-Хиллз для среднего класса. Она жила с отцом в доме, который Томас Маркл, удостоенный премии "Эмми" режиссер по освещению, купил незадолго до рождения дочери в 1981 году.

Он отправил ее в частную школу Little Red Schoolhouse в Голливуде, среди бывших учеников которой – Элизабет Тейлор и Джуди Гарланд, где персонал каждую неделю кормит детей шестью различными видами органических овощей со школьного сада.

Когда Меган было девять лет, Маркл-старший выиграл в лотерею $750 тысяч, и эти деньги помогли ему отправить дочь в католическую школу Immaculate Heart с годовым взносом $16 тысяч, одну из лучших в Лос-Анджелесе.

Маркл-младший, который сейчас живет на Филиппинах с 80-летним отцом, пишет книгу о сестре и ее детстве, чтобы удовлетворить интерес публики и обеспечить финансовую подушку безопасности от продажи своих воспоминаний.

"Когда моя книга будет закончена, о, ее очень быстро расхватают, потому что она уже на подходе. Я работаю над ней. Она выйдет, и она будет хорошей", – уверяет автор.

У него – далекоидущие планы. Томас даже ожидает, что его книга о знаменитой сестре ляжет в основу других произведений:

"Я действительно хочу сделать спин-офф книги, а когда ее прочтут, последует документальный фильм. Я не жадный человек, дело не в деньгах – дело в принципе".

Маркл-младший в прошлом был очень критичен в отношении Меган, обвиняя ее в том, что она рассказывает "чушь" о детстве в своем новом сериале Netflix "С любовью, Меган".

"Возможно, это первый раз, когда я почувствовал жалость и смущение за нее", — сказал он журналисту Кевину О’Салливану.

Когда его спросили, смотрел ли его отец шоу, Томас тветил:

"У меня не было достаточного количества сердечных лекарств, чтобы он мог его посмотреть. Я не хотел, чтобы он откинул копыта. Поэтому мне пришлось бы снова получить рецепт, прежде чем я позволил бы ему его посмотреть".

Томас Маркл-мл раскрывает секреты своей знаменитой сестры

Меган Маркл перестала общаться с отцом в 2018 году, незадолго до свадьбы с принцем Гарри. Она не зовет его в гости и не познакомила с внуками, несмотря на все его просьбы.

Ранее Фокус писал, что сестра Меган Маркл сделала громкое заявление о принце Гарри и начала против нее новую войну.