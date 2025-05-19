Королева Елизавета II отчитала Меган Маркл перед свадьбой: что ее разозлило

О склочном характере Меган Маркл, из-за которого у нее постоянно возникали конфликты с королевской семьей и сотрудниками дворца, говорят много и давно. Однако Кэти Николл, биограф монаршей семьи, в своей новой крине "Новые королевские особы" рассказала еще один нелицеприятный факт о герцогине Сассекской.

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Об этом пишет Daily Mail.

Во время подготовки к свадьбе бывшей американской актрисы и принца Гарри Меган оказалась в ситуации, когда ей сделала замечание сама Елизавета II. Это произошло, когда Меган отправилась в Виндзорский замок на дегустацию свадебного меню и в итоге вступила в напряженную перепалку с одним из сотрудников.

"Меган была в замке, чтобы попробовать некоторые блюда, и сказала одному из организаторов, что может попробовать яйцо. Она очень расстроилась, сказав, что блюдо должно быть веганским и макробиотическим", – пишет Николл.

О перепалке узнала королева, которая сразу же занялась решением этого вопроса.

"Вдруг королева вошла и сказала: "Меган, в этой семье мы не разговариваем с людьми таким образом", – говорится в книге.

Это далеко не первый раз, когда 43-летнюю Маркл обвиняют в "трудных" отношениях с персоналом дворца. В феврале британский журналист Том Куинн утверждал, что она получила прозвище "Герцогиня Трудности" до того, как она и ее муж принц Гарри оставили свои королевские обязанности и переехали в США в 2020 году.

Фото: Getty Images

"Она могла быть трудной, потому что ей было трудно жить – она пыталась найти свой путь и разобраться в тонкостях средневековой, лабиринтной системы", — рассказал Куинну сотрудник дворца на условиях анонимности.

Ее также называли "мистической Мэг" из-за ее "новых эйджевых" взглядов, которые считались "настолько зрелыми".

"Совершенно не по своей вине Меган не всегда была хороша в отношениях со своим персоналом — она просто не привыкла к этому, как Гарри. Однажды она была очень дружелюбной, возможно, даже чересчур дружелюбной, обнимала персонал и пыталась подружиться с ними, а в следующую минуту ее раздражало то, что они не реагировали мгновенно в любое время дня и ночи", – добавил он.

Маркл также обвиняли в издевательствах над молодым членом дворцового персонала в 2018 году. Было даже инициировано внутренее расследование.

Сама герцогиня подобные обвинения в свой адрес отрицает и неоднократно заявляла, что подобные вбросы – попытка королевской семьи очернить ее и отомстить за то, чо они с принцем Гарри уехали в США.

Ранее Фокус писал про новые детали ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а также рассказывал, что брат герцогини Сассекской раскрыл еще одну ее ложь.