Річниця весілля: Меган Маркл показала раніше небачені кадри дітей принца Гаррі (фото)

Меган Маркл поділилася спогадами в річницю весілля з принцом Гаррі. Герцогиня Сассекська відсвяткувала сім років шлюбу з молодшим сином британського короля Чарльза ІІІ 19 травня колажем із раніше не опублікованих фотографій.

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Архівними кадрами Меган поділилася в Instagram.

"Сім років шлюбу. Життя історій. Дякуємо всім вам (чи то поруч з нами, чи здалеку), хто любив і підтримував нас протягом усієї нашої історії кохання — ми цінуємо вас. З річницею!" — написала герцогиня Сассекська.

У своєму колажі Меган Маркл показала фотографії з початку їхньої та Гаррі історії кохання у 2016 році і до цього періоду. Серед знімків були ультразвукова діагностика принца Арчі, фотографія вагітної Меган у 2019 році, фотографія принцеси Лілібет у ліжечку та фотографія з 2022 року, на якій Арчі цілує свою молодшу сестру біля різдвяної ялинки. Герцогиня також поділилася знімками із сімейних подорожей.

Меган Маркл та принц Гаррі відзначили сьому річницю шлюбу

Меган і Гаррі заручилися у 2017 році та одружилися наступного року, 19 травня 2018 року, у каплиці Святого Георгія. Менш ніж через рік герцог і герцогиня стали батьками своєї першої дитини, сина принца Арчі, у травні 2019 року у Великій Британії.

Пара, яка відмовилася від посад старших членів королівської родини у 2020 році, стала батьками вдруге, коли народилася їхня друга дитина, донька принцеса Лілібет, у червні 2021 року в Каліфорнії.

Меган Маркл та принц Гаррі з дітьми Фото: скріншот

Нагадаємо, під час підготовки до весілля з принцом Гаррі Меган опинилася в ситуації, коли їй зробила зауваження сама королева Єлизавета II. Це сталося, коли Маркл вирушила до Віндзорського замку на дегустацію весільного меню.

Також Фокус писав про те, що принц Вільям і Кейт Міддлтон навіть не називають ім'я принца Гаррі заради "менш стресового середовища". Імʼя Меган Маркл у родині давно "нон ґрата".