Годовщина свадьбы: Меган Маркл показала ранее невиданные кадры детей принца Гарри (фото)

Меган Маркл поделилась воспоминаниями в годовщину свадьбы с принцем Гарри. Герцогиня Сассекская отпраздновала семь лет брака с младшим сыном британского короля Чарльза ІІІ 19 мая коллажем из ранее не опубликованных фотографий.

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Архивными кадрами Меган поделилась в Instagram.

"Семь лет брака. Жизнь историй. Спасибо всем вам (будь то рядом с нами или издалека), кто любил и поддерживал нас на протяжении всей нашей истории любви — мы ценим вас. С годовщиной!" — написала герцогиня Сассекская.

В своем коллаже Меган Маркл показала фотографии с начала их с Гарри истории любви в 2016 году и до этого периода. Среди снимков были ультразвуковая диагностика принца Арчи, фотография беременной Меган в 2019 году, фотография принцессы Лилибет в кроватке и фотография с 2022 года, на которой Арчи целует свою младшую сестру возле рождественской елки. Герцогиня также поделилась снимками из семейных путешествий.

Меган Маркл и принц Гарри отметили седьмую годовщину брака

Меган и Гарри обручились в 2017 году и поженились в следующем году, 19 мая 2018 года, в часовне Святого Георгия. Менее чем через год герцог и герцогиня стали родителями своего первого ребенка, сына принца Арчи, в мае 2019 года в Великобритании.

Пара, которая отказалась от должностей старших членов королевской семьи в 2020 году, стала родителями во второй раз, когда родился их второй ребенок, дочь принцесса Лилибет, в июне 2021 года в Калифорнии.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми Фото: скриншот

Напомним, во время подготовки к свадьбе с принцем Гарри Меган оказалась в ситуации, когда ей сделала замечание сама королева Елизавета II. Это произошло, когда Маркл отправилась в Виндзорский замок на дегустацию свадебного меню.

Также Фокус писал о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон даже не называют имя принца Гарри ради "менее стрессовой среды". Имя Меган Маркл в семье давно "нон грата".