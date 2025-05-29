Меган Маркл оставила в самолете записку: стюардесса рассказала, о чем там написано

Стюардесса Нина Вида, которая работает на American Airlines, зачитала рукописную записку от Меган Маркл, которую та оставила после того, как воспользовалось коммерческим рейсом авиакомпании.

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Видео она опубликовала у себя в TikTok.

"Вы, ребята, не поверите, кто был со мной на борту, кого я имела удовольствие обслужить. Королева, принцесса, герцогиня Сассекская", — рассказывает девушка из гостиничного номера.

Стюардесса восторженно отзывалась о том, насколько "красивой" была бывшая актриса вживую, добавив, что она также была "очень милой".

Вида объяснила, что команда получила ответ от 43-летней Маркл после того, как они передали ей записку со словами "Приятно обслуживать вас! Любим вас очень сильно" и подписью от "девушек АА".

Через несколько мгновений команда получила небольшую квадратную салфетку с милым посланием от жены принца Гарри.

"Дорогие девушки АА, спасибо за любовь, гостеприимство и рукописную записку — вы хорошо меня знаете. С любовью к вам. Навсегда, Мэг", — говорилось в тексте.

Однако внимательные пользователи социальных сетей отметили, что Маркл написала "Как всегда, Мег", намекая на свою компанию As Ever.

Вида успела пообщаться с Меган и вживую. Герцогиня даже похвалила маникюр девушки.

"Эта записка! Заламинируйте ее, вставьте в рамку, положите в сейф в банке! Я буду беречь ее вечно", "Это нереально. Ух ты. Вам так повезло!", "Каково это — жить своей мечтой. Мне пришлось бы тайком сделать селфи или что-то в этом роде, лол", "Она летает коммерческими самолетами? Ух ты, она говорит, как говорит!" — пишут в комментариях.

Любовь Маркл к рукописным запискам известна уже много лет. В своем ныне закрытом блоге о стиле жизни The Tig много лет назад мама двоих детей сказала:

"Рукописные записки — это утраченная форма искусства. Идея о том, что кто-то тратит время на то, чтобы взяться за перо и бумагу, действительно особенная".

Ранее Фокус писал, что:

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