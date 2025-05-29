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Стиль жизни

Меган Маркл оставила в самолете записку: стюардесса рассказала, о чем там написано

Нина Вида, записка Меган Маркл, Меган Маркл герцогиня Сассекская
Фото: Скриншот | Нина Вида показывает записку от Меган Маркл

Стюардесса Нина Вида, которая работает на American Airlines, зачитала рукописную записку от Меган Маркл, которую та оставила после того, как воспользовалось коммерческим рейсом авиакомпании.

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Видео она опубликовала у себя в TikTok.

"Вы, ребята, не поверите, кто был со мной на борту, кого я имела удовольствие обслужить. Королева, принцесса, герцогиня Сассекская", — рассказывает девушка из гостиничного номера.

Стюардесса восторженно отзывалась о том, насколько "красивой" была бывшая актриса вживую, добавив, что она также была "очень милой".

Вида объяснила, что команда получила ответ от 43-летней Маркл после того, как они передали ей записку со словами "Приятно обслуживать вас! Любим вас очень сильно" и подписью от "девушек АА".

Через несколько мгновений команда получила небольшую квадратную салфетку с милым посланием от жены принца Гарри.

"Дорогие девушки АА, спасибо за любовь, гостеприимство и рукописную записку — вы хорошо меня знаете. С любовью к вам. Навсегда, Мэг", — говорилось в тексте.

Однако внимательные пользователи социальных сетей отметили, что Маркл написала "Как всегда, Мег", намекая на свою компанию As Ever.

Вида успела пообщаться с Меган и вживую. Герцогиня даже похвалила маникюр девушки.

"Эта записка! Заламинируйте ее, вставьте в рамку, положите в сейф в банке! Я буду беречь ее вечно", "Это нереально. Ух ты. Вам так повезло!", "Каково это — жить своей мечтой. Мне пришлось бы тайком сделать селфи или что-то в этом роде, лол", "Она летает коммерческими самолетами? Ух ты, она говорит, как говорит!" — пишут в комментариях.

Любовь Маркл к рукописным запискам известна уже много лет. В своем ныне закрытом блоге о стиле жизни The Tig много лет назад мама двоих детей сказала:

"Рукописные записки — это утраченная форма искусства. Идея о том, что кто-то тратит время на то, чтобы взяться за перо и бумагу, действительно особенная".

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