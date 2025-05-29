Меган Маркл залишила в літаку записку: стюардеса розповіла, про що там написано

Стюардеса Ніна Віда, яка працює на American Airlines, зачитала рукописну записку від Меган Маркл, яку та залишила після того, як скористалася комерційним рейсом авіакомпанії.

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Відео вона опублікувала у себе в TikTok.

"Ви, хлопці, не повірите, хто був зі мною на борту, кого я мала задоволення обслужити. Королева, принцеса, герцогиня Сассекська", — розповідає дівчина з готельного номера.

Стюардеса захоплено відгукувалася про те, наскільки "красивою" була колишня акторка наживо, додавши, що вона також була "дуже милою".

Віда пояснила, що команда отримала відповідь від 43-річної Маркл після того, як вони передали їй записку зі словами "Приємно обслуговувати вас! Любимо вас дуже сильно" і підписом від "дівчат АА".

За кілька миттєвостей команда отримала невелику квадратну серветку з милим посланням від дружини принца Гаррі.

"Дорогі дівчата АА, спасибі за любов, гостинність і рукописну записку — ви добре мене знаєте. З любов'ю до вас. Назавжди, Мег", — йшлося в тексті.

Однак уважні користувачі соціальних мереж зазначили, що Маркл написала "Як завжди, Мег", натякаючи на свою компанію As Ever.

Віда встигла поспілкуватися з Меган і наживо. Герцогиня навіть похвалила манікюр дівчини.

"Ця записка! Заламінуйте її, вставте в рамку, покладіть у сейф у банку! Я буду берегти її вічно", "Це нереально. Ух ти. Вам так пощастило!", "Як це — жити своєю мрією. Мені довелося б потайки зробити селфі або щось у цьому роді, лол", "Вона літає комерційними літаками? Ух ти, вона говорить, як говорить!" — пишуть у коментарях.

Любов Маркл до рукописних записок відома вже багато років. У своєму нині закритому блозі про стиль життя The Tig багато років тому мама двох дітей сказала:

"Рукописні записки — це втрачена форма мистецтва. Ідея про те, що хтось витрачає час на те, щоб узятися за перо і папір, справді особлива".

Раніше Фокус писав, що:

Реакція Меган Маркл на принцесу Шарлотту стала вірусною в мережі. Дочка Кейт Міддлтон була дівчинкою-квіткаркою на весіллі Меган і Гаррі разом з дітьми інших друзів, включно з колишньою канадською стилісткою герцогині Джессікою Малруні.

Перед весіллям з принцом Гаррі покійна королева відчитала Меган Маркл за неналежну поведінку з персоналом.

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