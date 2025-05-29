Меган Маркл залишила в літаку записку: стюардеса розповіла, про що там написано
Стюардеса Ніна Віда, яка працює на American Airlines, зачитала рукописну записку від Меган Маркл, яку та залишила після того, як скористалася комерційним рейсом авіакомпанії.
Відео вона опублікувала у себе в TikTok.
"Ви, хлопці, не повірите, хто був зі мною на борту, кого я мала задоволення обслужити. Королева, принцеса, герцогиня Сассекська", — розповідає дівчина з готельного номера.
Стюардеса захоплено відгукувалася про те, наскільки "красивою" була колишня акторка наживо, додавши, що вона також була "дуже милою".
Віда пояснила, що команда отримала відповідь від 43-річної Маркл після того, як вони передали їй записку зі словами "Приємно обслуговувати вас! Любимо вас дуже сильно" і підписом від "дівчат АА".
За кілька миттєвостей команда отримала невелику квадратну серветку з милим посланням від дружини принца Гаррі.
"Дорогі дівчата АА, спасибі за любов, гостинність і рукописну записку — ви добре мене знаєте. З любов'ю до вас. Назавжди, Мег", — йшлося в тексті.
Однак уважні користувачі соціальних мереж зазначили, що Маркл написала "Як завжди, Мег", натякаючи на свою компанію As Ever.
Віда встигла поспілкуватися з Меган і наживо. Герцогиня навіть похвалила манікюр дівчини.
"Ця записка! Заламінуйте її, вставте в рамку, покладіть у сейф у банку! Я буду берегти її вічно", "Це нереально. Ух ти. Вам так пощастило!", "Як це — жити своєю мрією. Мені довелося б потайки зробити селфі або щось у цьому роді, лол", "Вона літає комерційними літаками? Ух ти, вона говорить, як говорить!" — пишуть у коментарях.
Любов Маркл до рукописних записок відома вже багато років. У своєму нині закритому блозі про стиль життя The Tig багато років тому мама двох дітей сказала:
"Рукописні записки — це втрачена форма мистецтва. Ідея про те, що хтось витрачає час на те, щоб узятися за перо і папір, справді особлива".
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