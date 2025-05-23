Реакція Меган Маркл на принцесу Шарлотту стала вірусною в мережі (відео)

Відео, на якому Меган Маркл ніби вклоняється принцесі Шарлотті під час церемонії одруження, стало вірусним після річниці весілля колишньої американської акторки з принцом Гаррі у 2018 році.

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Ролик поширили в TikTok.

Герцог і герцогиня Сассекські нещодавно відсвяткували сім років з того часу, як вони зв'язали себе узами шлюбу в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у травні 2018 року.

А відео з церемонії стало вірусним у TikTok після цього, показуючи момент, коли Меган, здавалося, вклоняється, коли принцеса Шарлотта проходила повз неї.

Відео переглянули вже понад 1,5 млн разів.

Не зовсім зрозуміло, чи Меган мала намір вклонитися з поваги, чи просто опустила голову, щоб зустрітися поглядом із Шарлоттою, якій тоді було 3 роки, і вона була значно меншою за наречену.

Шарлотта була дівчиною-квіткаркою на весіллі Меган і Гаррі разом з дітьми інших друзів, включаючи колишню канадську стилістку герцогині Джессіку Малруні.

Втім, роль Шарлотти наразі переважно пов'язана в уяві громадськості та ЗМІ із суперечкою між Меган та Кейт через те, що сукня Шарлотти не підійшла.

Спочатку в листопаді 2018 року в Daily Telegraph з'явилася стаття, у якій йшлося про те, що Меган довела Кейт до сліз. Потім у 2021 році Меган розповіла Опрі Вінфрі, що все було навпаки, перш ніж принц Гаррі дав більш детальний опис у своїй книзі "Запасний" у 2023 році.

Він написав, що Кейт сказала Меган: "Сукня Шарлотти занадто велика, занадто довга, занадто мішкувата. Вона плакала, коли приміряла її вдома".

"Так, — відповіла Меган, — а я ж казала тобі, що кравець чекає з 8 ранку. Чи можеш ти відвезти Шарлотту, щоб її перешили, як це роблять інші мами?"

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

За словами Гаррі, Кейт сказала: "Ні, всі сукні потрібно перешити".

Ба більше, принц припустив, що суперечка між ними закінчилася тим, що Меган упала на підлогу в сльозах, а Кейт пізніше просила вибачення.

Зовсім нещодавно, 19 травня, Меган Маркл відзначила сьому річницю одруження, опублікувавши в Instagram пост, у якому показала своїх дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет.

Меган Маркл привітала з річницею весілля

Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон не називають імен принца Гаррі та Меган Маркл заради "менш стресового середовища".

Також Фокус писав про десятий день народження принцеси Шарлотти, на честь чого Кейт Міддлтон показала новий портрет монаршої спадкоємиці.