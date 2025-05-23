Реакция Меган Маркл на принцессу Шарлотту стала вирусной в сети (видео)

Видео, на котором Меган Маркл будто кланяется принцессе Шарлотте во время церемонии бракосочетания, стало вирусным после годовщины свадьбы бывшей американской актрисы с принцем Гарри в 2018 году.

Related video

Ролик распространили в TikTok.

Герцог и герцогиня Сассекские недавно отпраздновали семь лет с тех пор, как они связали себя узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае 2018 года.

А видео с церемонии стало вирусным в TikTok после этого, показывая момент, когда Меган, казалось, кланяется, когда принцесса Шарлотта проходила мимо нее.

Видео просмотрели уже более 1,5 млн раз.

Не совсем понятно, намеревалась ли Меган поклониться из уважения или просто опустила голову, чтобы встретиться взглядом с Шарлоттой, которой тогда было 3 года, и она была значительно меньше невесты.

Шарлотта была девушкой-цветочницей на свадьбе Меган и Гарри вместе с детьми других друзей, включая бывшую канадскую стилистку герцогини Джессику Малруни.

Впрочем, роль Шарлотты сейчас преимущественно связана в воображении общественности и СМИ со спором между Меган и Кейт из-за того, что платье Шарлотты не подошло.

Сначала в ноябре 2018 года в Daily Telegraph появилась статья, в которой говорилось о том, что Меган довела Кейт до слез. Затем в 2021 году Меган рассказала Опре Уинфри, что все было наоборот, прежде чем принц Гарри дал более подробное описание в своей книге "Запасной" в 2023 году.

Он написал, что Кейт сказала Меган: "Платье Шарлотты слишком большое, слишком длинное, слишком мешковатое. Она плакала, когда примеряла его дома".

"Да, — ответила Меган, — а я же говорила тебе, что портной ждет с 8 утра. Можешь ли ты отвезти Шарлотту, чтобы ее перешили, как это делают другие мамы?"

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

По словам Гарри, Кейт сказала: "Нет, все платья нужно перешить".

Более того, принц предположил, что спор между ними закончился тем, что Меган упала на пол в слезах, а Кейт позже просила прощения.

Совсем недавно, 19 мая, Меган Маркл отметила седьмую годовщину бракосочетания, опубликовав в Instagram пост, в котором показала своих детей, принца Арчи и принцессу Лилибет.

Меган Маркл поздравила с годовщиной свадьбы

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон не называют имен принца Гарри и Меган Маркл ради "менее стрессовой среды".

Также Фокус писал о десятом дне рождения принцессы Шарлотты, в честь чего Кейт Миддлтон показала новый портрет монаршей наследницы.