Принц Гаррі зважився змінити прізвище, але є один нюанс

Принц Гаррі задумався про те, щоб взяти собі інше прізвище, і вирішив порадитися зі своїм дядьком Чарльзом, графом Спенсером, братом покійної принцеси Діани.

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Про це пише Daily Mail.

За словами інсайдерів, герцог Сассекський активно вивчав способи взяти прізвище своєї матері, відмовившись від прізвища Маунтбеттен-Віндзор, яке використовували його діти, принц Арчі і принцеса Лілібет. З цією метою він провів розмову з дядьком, чиєю родовою резиденцією є Елторп у Нортгемптонширі.

Однак ініціатива може закінчитися невдачею, оскільки існують непереборні юридичні перешкоди.

"У них відбулася дуже дружня розмова, і Спенсер порадив йому не робити такого кроку", — сказав друг Гаррі.

Той факт, що принц Гаррі обговорював цю тему з Чарльзом Спенсером, на думку оглядачів, свідчить про глибокий розлад з його королівською родиною.

Чарльз Спенсер, дядько принца Гаррі Фото: instagram.com/charles.earl.spencer

Маунтбеттен-Віндзор — прізвище, доступне нащадкам покійної королеви Єлизавети і принца Філіпа. Воно об'єднує прізвище королівської сім'ї Віндзор і прізвище герцога Единбурзького.

У свідоцтвах про народження діти герцога і герцогині Сассекських записані як Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор і Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.

"Меган вирішила, що її справжня мета в житті — бути Діаною", — каже біограф Том Бауер. Якби зміна імені пройшла успішно, дочка Меган, яка, як вважають, зустрічалася з королем тільки один раз, стала б Лілібет Діаною Спенсер, більш повною даниною поваги покійній матері Гаррі.

Цей крок був би особливо болючим для короля Чарльза, який дорожить прізвищем Маунтбеттен так само, як і його батько.

Наставник принца Філіпа, 1-й граф Маунтбеттен Бірманський, також мав сильний вплив на свого внучатого племінника, майбутнього короля Чарльза. Філіп прийняв прізвище Маунтбеттен, коли став натуралізованим британським підданим і відмовився від грецького і данського королівського титулу 1947 року.

Королева і Філіп вирішили 1960 року, що вони хотіли б, щоб їхні власні прямі нащадки були відомі як Маунтбеттен-Віндзор.

Імена і титули є вкрай делікатною темою для герцога і герцогині Сассекських. Їм королева Єлизавета дала титули Гаррі та Меган у день їхнього весілля 2018 року. Нещодавно Маркл заявила про те, що її прізвище — Сассекське.

Арчі, якому зараз шість років, і Лілібет, якій днями виповниться чотири, були названі принцом і принцесою Сассекськими на сторінці лінії успадкування офіційного сайту королівської сім'ї. Вони — шостий і сьома в черзі на престол. Раніше вони були вказані як Майстер Арчі Маунтбеттен-Віндзор і Міс Лілібет Маунтбеттен-Віндзор.

Меган Маркл із дітьми Фото: Meghan/Instagram

Правила, що регулюють титули королівських дітей, встановив Георг V — дід королеви Єлизавети — 1917 року.

Арчі та Лілібет не були принцом і принцесою при народженні, оскільки вони не були онуками монарха, але отримали право на ці титули, коли король Чарльз зійшов на престол.

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